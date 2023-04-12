Потеря голоса может сопровождать болезни щитовидной железы и ряд других недугов

Потеря голоса вовсе не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Это может быть симптомом ряда весьма опасных заболеваний.О некоторых недугах, которые выдает потеря голоса, нужно знать каждому. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на оториноларинголога Антона Ризаева, этот симптом может говорить о наличии таких диагнозов как патология щитовидной железы, гастроэзофагеальный рефлюкс и еще более опасные заболевания.Чаще всего это ларингит, то есть, воспаление гортани, спровоцированное инфекцией или другими факторами. Причиной может стать курение или усталость связок, особенно, у людей, для кого речь является профессиональным инструментом. Это учителя, дикторы, актеры или певцы, телефонные операторы и пр.Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) является еще одной довольно распространенной причиной пропажи голоса. Кислота, содержащаяся в желудке, поднимается вверх, в пищевод, глотку и гортань. При этом нередко случается ожог слизистой и возникает воспалительный процесс.Хрипота или полная потеря голоса иногда свидетельствует о развитии бронхита, астмы, болезни щитовидки или даже о наличии злокачественной опухоли гортани.Оториноларинголог советует не относиться легкомысленно к подобным симптомам, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу за консультацией и детальным обследованием.