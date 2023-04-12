Потеря голоса может сопровождать болезни щитовидной железы и ряд других недугов
О некоторых недугах, которые выдает потеря голоса, нужно знать каждому. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на оториноларинголога Антона Ризаева, этот симптом может говорить о наличии таких диагнозов как патология щитовидной железы, гастроэзофагеальный рефлюкс и еще более опасные заболевания.
Чаще всего это ларингит, то есть, воспаление гортани, спровоцированное инфекцией или другими факторами. Причиной может стать курение или усталость связок, особенно, у людей, для кого речь является профессиональным инструментом. Это учителя, дикторы, актеры или певцы, телефонные операторы и пр.
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) является еще одной довольно распространенной причиной пропажи голоса. Кислота, содержащаяся в желудке, поднимается вверх, в пищевод, глотку и гортань. При этом нередко случается ожог слизистой и возникает воспалительный процесс.
Хрипота или полная потеря голоса иногда свидетельствует о развитии бронхита, астмы, болезни щитовидки или даже о наличии злокачественной опухоли гортани.
Оториноларинголог советует не относиться легкомысленно к подобным симптомам, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу за консультацией и детальным обследованием.
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