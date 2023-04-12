Что не следует делать пожилым при высоком пульсе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Пожилым людям не рекомендуется заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки при высоком пульсе.По словам эксперта, пульс более 80 ударов в минуту считается высоким."Если пожилого человека беспокоит тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений. – Прим. ред), то пить при этом какие-то крепкие напитки, например чай или кофе, не стоит. Потому что они еще больше усилят сердцебиение", – объясняет гериатр.Также Ткачева не рекомендует заниматься самолечением и принимать для снижения пульса лекарства, которые человек подобрал самостоятельно или по совету знакомых.Следует учитывать, что во время физической нагрузки частота сердечных сокращений может увеличиваться – и это нормально. Таким образом, сердечно-сосудистая система реагирует на активность, пояснила гериатр."Также сердце начинает биться чаще из-за какого-то волнения, стресса. Тогда надо просто отдохнуть, присесть, постараться расслабиться", – советует Ткачева.