Терапевт Елфимова объяснила опасность аспирина, анальгина и капотена

Врач-терапевт Ирина Елфимова: прием аспирина, анальгина и капотена связан с риском развития неблагополучных и потенциально опасных состояний.Объясняя в интервью, чем опасен прием популярных лекарств, терапевт Елфимова заметила, что у людей, имеющих язвенное поражение желудка, использование аспирина может стать причиной обострения патологических симптомов, включая тошноту и боли в животе.Что касается анальгина, врач назвала данный препарат небезопасным для людей, которым присуща аллергия на нестероидные противовоспалительные лекарства. Если имеется такая особенность, то последствиями принятого анальгина могут стать кожная сыпь, отек слизистых тканей во рту и горле с последующим удушьем.«При длительном приеме анальгин способен вызывать развитие заболевания крови, при котором наблюдается снижение тромбоцитов или лейкоцитов», - сказала Елфимова «Известиям».Комментируя возможную опасность капотена (распространенное гипотензивное средство), медик подчеркнула, что его не следует принимать людям, которым не была диагностирована гипертония. Самодеятельное, несогласованное с врачом употребление данного препарата чревато возникновением таких проблем, как слишком сильное снижение АД с обморочным состоянием, нарушения сна, головокружение, аритмия.