Что делать, если кашель не проходит больше трех недель

Кашель – это защитная реакция организма на раздражение дыхательный путей. При этом раздражителями могут быть слизь, пыль, дым, пыльца, инородные тела, жидкости, патогенные микроорганизмы и другие факторы."Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие действия стоит предпринять, если от кашля долгое время не получается избавиться.В зависимости от длительности симптомов кашель делится на острый (до 3х недель), подострый (от 3 до 8 недель) и хронический (8 и более недель), при этом характер кашля может меняться.Таким образом, кашель, длительность которого составляет более трех недель считается подострым или, при течение более 8 недель, хроническим.Подострый кашель чаще влажный и может быть связан с остаточными явлениями после перенесенной инфекции.Хронический кашель, длительностью более 8 недель, может быть связан с хроническими заболевания нижних дыхательных путей, постназальным затеком, бронхиальной астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.Причины длительно протекающего кашля крайне разнообразны:Курение (как правило, характерен утренний кашель с отхождением мокроты)Хронический бронхит, Хроническая обструктивная болезнь легкихБронхоэктатическая болезньТуберкулезБронхиальная астма, постоянная формаХроническая сердечная недостаточностьРак легкихСаркоидозМуковисцидоз (у детей)ЭмфиземаПрием некоторых лекарственных препаратов (например ингибиторы АПФ, применяемые для снижения давления)Кашель, продолжительностью от трех недель может быть последствием перенесенной инфекции дыхательных путей и носит название "остаточный кашель".Остаточный кашель, то есть кашель в период реконвалесценции или выздоровления после вирусных инфекций, может оставаться как правило еще 2 недели после перенесенной инфекции, носит регрессирующий (затихающий) характер, не нарушает сон, не влияет на дыхание и привычную активность.При этом любой кашель, не прекращающийся более 3 недель, требует обращения к специалисту. И в первую очередь необходимо обратиться к терапевту, далее уже возможны рекомендации о необходимости консультации ЛОР-врача, гастроэнтеролога, аллерголога или пульмонолога.В рамках обследования, терапевт проведен осмотр и назначит ряд исследований:Общеклинический анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой и СОЭС-реактивный белокРентгенография грудной клетки в 2х проекциях (по показаниям)Функция внешнего дыхания (+проба с бронхолитиком)Осмотр ЛОР-врача для оценки состояния верхних дыхательных путейПри необходимости осмотр гастроэнтеролога и, возможно, проведение ЭГДСДополнительные лабораторные тесты при необходимости.