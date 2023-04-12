Диетолог Пономарева назвала 5 способов избавиться от опасного жира на животе

Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и обволакивает органы, что может быть опасно.Метаболический синдром представляет собой группу состояний здоровья, таких как высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину. Итак, как можно уменьшить висцеральный жир, чтобы свести к минимуму риск развития метаболического синдрома? Существует пять основных способов избавиться от вредного жира на животе."Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, — это посвящать 30 минут физическим упражнениям каждый день", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваПримеры могут включать быструю ходьбу, езду на велосипеде, аэробные упражнения (например, бег трусцой) и силовые тренировки.Еще один ключевой способ избавиться от висцерального жира — придерживаться здоровой диеты, поскольку нездоровая пища, как правило, содержит много калорий, но имеет очень мало питательных свойств."Когда дело доходит до диеты, важно не только то, что вы едите, но и то, что вы пьете. Желательно сократить потребление «сладких напитков», которые могут привести к увеличению веса и увеличению количества висцерального жира".Курение также может способствовать увеличению уровня висцерального жира, поэтому лучше всего не курить. Как и «высыпаться», когда дело доходит до управления уровнем висцерального жира.Вот пять способов уменьшить висцеральный жир:Занимайтесь спортом не менее 30 минут в деньЗдоровое питаниеНе куритьСокращение сладких напитковДостаточное количество сна