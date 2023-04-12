Проблемные места фигуры расскажут о проблемах со здоровьем

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Врачи давно доказали, что существует взаимосвязь между зонами скопления лишних килограммов и некоторыми заболеваниями. По типу фигуры можно с высокой точностью предположить, какие проблемы со здоровьем ожидают в будущем, спрогнозировать вероятные патологии и нарушения.Тип фигуры во многом заложен генетически. Но неправильный образ жизни, переедание и гиподинамия провоцируют набор лишнего веса. Если килограммы концентрируются в определенных местах, вы самостоятельно можете определить, на какие органы и системы важно обратить внимание.«Спасательный круг» на талииЕсли лишние отложения собираются в области талии, превращая фигуру в «яблоко», помните о повышенном риске сахарного диабета или патологий сердца. Врачи связывают особенность с активным накоплением висцерального жира, который концентрируется на органах брюшины, нарушает работу поджелудочной железы, перекрывает просветы коронарных артерий.Последние исследования ученых из Гарварда доказали, что расплывшаяся талия повышает шанс столкнуться с синдромом беспокойных ног. Специфическая проблема приводит к спазмам мышц голеней, которые сокращаются и болят в положении лежа. Это лишает полноценного сна, провоцирует развитие раздражительности и невроза при хроническом недосыпании.Для уменьшения талии важно бороться со стрессовыми ситуациями. Так уменьшается выработка кортизола, влияющего на аппетит и набор веса. Кардионагрузки и укрепление пресса избавят от отложений, снизят уровень глюкозы в крови при преддиабете.Проблемные ягодицыПри фигуре грушевидной формы калории откладываются преимущественно в области ягодиц. Кроме сексуальных форм, существуют определенные преимущества: жировые отложения вырабатывают ценные аминокислоты, удерживают микроэлементы, предотвращая скопления висцерального жира на печени и сердце. Они поддерживают гормональный фон женщины, позволяя дольше оставаться молодой и здоровой.Для уменьшения ягодиц полезно заниматься бегом или прыжками, делать подъемы ног в колене, не забывать о правильном питании. Тренерами разработаны специальные комплексы, позволяющие подтянуть мышцы и сделать зад более «аппетитным» для противоположного пола.Широкие бедраВ Дании проводились исследования, доказавшие, что узкие невыразительные бедра чаще встречаются у пациентов с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отложения и «ушки» указывают на активный обмен веществ, низкую вероятность заболеть сахарным диабетом.Привести бедра в идеальную форму помогают упражнения с поднятием ног, занятия на велотренажере и беговой дорожке. Дополнительно рекомендуется массаж, улучшающий отток лимфы и разбивающий отложения жира. Для укрепления мышц больше ходите пешком и поднимайтесь по лестнице без лифта.Большой бюстЭффектная грудь 3–4 размера – мечта многих женщин. На деле тяжелая грудь приводит к болям в грудном отделе спины. Кроме того, врачи обнаружили высокий риск развития диабета второго типа у девушек с объемом свыше 4 размера. Укрепляйте мышцы, которые поддерживают бюст, с помощью упражнений, отжиманий, снижайте общий вес тела, чтобы снизить процент жира в молочных железах.Полные ногиПри увеличении лодыжек в размере, обязательно обратитесь к врачу. Иногда так проявляются отеки и застой лимфатической жидкости при сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозном расширении вен. Признак также характерен для нарушения кровотока и закупорки сосуда тромбами. Только после обследования можно подбирать физические упражнения.Полнота рукЖировые отложения на мышцах рук не встречаются отдельно от общего ожирения. Они указывают на недостаток активности, малоподвижный образ жизни. Существует определенная зависимость, подтверждающая, что полные руки и большой живот – прямой путь к ранней смерти от последствий гиподинамии, заболеваний сердца, инсульта. Улучшить рельеф можно с помощью упражнений на трицепсы, бицепсы, силовых занятий с гантелями.Различные отклонения от стандартного типа фигуры – повод обратить внимание на собственное здоровье. Отложения жира на талии или в области живота могут указывать на риск диабета, болезни сердца и сосудов. При появлении лишних килограммов занимайтесь профилактикой осложнений с помощью спортивных нагрузок и правильного питания.