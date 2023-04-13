Эндокринолог Павлова назвала творог, мясо и яйца среди продуктов на каждый день

Доктор медицинских наук Зухра Павлова: в здоровом рационе не должно быть колбасных изделий.Эндокринолог Павлова рассказала о составленном лично для себя топ-списке полезных продуктов на каждый день.Вот как выглядит этот перечень.Кисломолочные продукты.Мясо.Рыба.Яйца.Продукты, содержащие растительную клетчатку.Говоря о кисломолочных продуктах, включая творог, Зухра Павлова назвала их приемлемую дневную норму – до 150 граммов.Что касается мяса, рекомендации медика следующие: красное мясо и свинину нужно есть максимум дважды в неделю; до четырех раз в неделю следует есть птицу, также можно включать в рацион крольчатину.«Мясо надо есть в отварном, тушеном или запеченном виде, не более 200 граммов за один прием пищи. Но не колбасы, сосиски, сардельки, а также копченые и жареные изделия», - подчеркнула Зухра Павлова.Разнообразную рыбу, считает врач, можно употреблять до шести раз в неделю, порция на каждый день не должна превышать 200 граммов.Яйца специалист советует съедать в количестве максимум пять штук на протяжении недели.Также Павлова рассказала, как нужно употреблять растительную клетчатку.«Например, можно съедать по одному фрукту какого-то вида (яблоко, апельсин, банан и т.п.). Ягоды – не больше стакана в день. Овощи, даже самые полезные, не должны употребляться в избытке, так как и они могут растянуть желудок. Чтобы наедаться нормальным количеством пищи, ее нужно научиться тщательно пережевывать».Специалист предупредила, что рекомендует эти продукты на каждый день людям без заболеваний или особенностей образа жизни, подразумевающих специальные диеты или ограничения.