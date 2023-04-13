Сколько яиц можно съесть за один раз: диетолог Соломатина
Диетолог Соломатина поделилась советом об употреблении яиц в день Пасхи, которая знаменует окончание длительного поста, подразумевающего отказ от животной пищи. Медик заметила, что люди, которые постились, должны с осторожностью вновь начинать есть продукты животного происхождения – организму нужно дать возможность привыкнуть к такой еде.
«Из-за ограничений во время поста ферментативная система организма начинает работать иначе», - рассказала специалист
Отвечая на вопрос, сколько яиц можно съесть за один раз, диетолог Соломатина уточнила: в отсутствие заболеваний, требующих каких-то пищевых ограничений, нормально съедать до двух яиц в день, они достаточно легко усваиваются пищеварительной системой.
«Пару яиц за один раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед», – порекомендовала диетолог.
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