Врач-диетолог Елена Соломатина: для здорового организма норма – это одно или два яйца в сутки.Диетолог Соломатина поделилась советом об употреблении яиц в день Пасхи, которая знаменует окончание длительного поста, подразумевающего отказ от животной пищи. Медик заметила, что люди, которые постились, должны с осторожностью вновь начинать есть продукты животного происхождения – организму нужно дать возможность привыкнуть к такой еде.«Из-за ограничений во время поста ферментативная система организма начинает работать иначе», - рассказала специалистОтвечая на вопрос, сколько яиц можно съесть за один раз, диетолог Соломатина уточнила: в отсутствие заболеваний, требующих каких-то пищевых ограничений, нормально съедать до двух яиц в день, они достаточно легко усваиваются пищеварительной системой.«Пару яиц за один раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед», – порекомендовала диетолог.