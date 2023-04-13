Выявлен определяющий способность к поддержанию здорового веса гормон

Ученые из Копенгагенского университета выявили гормон, который определяет способность к поддержанию здорового веса.Известно, что самое трудное при похудении — сохранять стабильно низкий вес. Теперь специалисты обнаружили, что гормон нейротензин может помочь предсказать, способны ли люди поддерживать потерю веса.Для начала были проведены эксперименты на мышах с ожирением, которые показали, что потеря массы привела к снижению количества нейротензина. Затем состоялись клинические исследования, направленные на изучение корреляции этого гормона и похудением у людей на протяжении восьми недель соблюдения низкокалорийной диеты. Оказалось, что у участников, которые могли сохранять ИМТ в здоровых показателях, выделялось больше нейротензина, чем у испытуемых, которые снова набрали вес.Исследователи предполагают, что людям, которые продолжают набирать в массе после похудения, просто не хватает эффекта подавления аппетита, который оказывает нейротензин.В апреле 2023 года сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине озвучили механизм, предотвращающий нарушение обмена веществ при калорийной диете, богатой жирами.