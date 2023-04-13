Ученые Университета Вирджинии обнаружили «ген-генерал», который запускает болезни сердца и сосудов

Если у вас есть этот ген, то вы сильнее других рискуете пострадать от аневризмы аорты, инфаркта, инсульта и других смертельных патологий. Организму сложно противостоять этому «командующему», говорят ученые.На риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний влияет образ жизни: вредные привычки, физическая активность, рацион, стресс. Но, как оказалось, риск может увеличить и генетика, и дело тут не в том, сколько человек из вашей семьи пострадали от опасной патологии.Исследователи Школы медицины Университета Вирджинии определили ген, который играет решающую роль в том, насколько у вас будет высок риск заполучить патологию сердца или сосудов. Им оказался ген FHL5. Он, подобно генералу, «выставляет войска на поле боя», говорят ученые. То есть может скомандовать — запускать» или нет болезнь.Чтобы выяснить, как именно командует ген FHL5, исследователи изучили, как он влияет на гладкомышечные клетки, которые формируют структуру артерий. Они обнаружили, что когда FHL5 был слишком активен, клетки начинали кальцифицироваться — накапливать слишком много кальция. Это очень большой шаг на пути к атеросклерозу, накоплению вредных бляшек в артериях, которые как раз и могут привести к сердечным приступам, инсультам и другим серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, избыточная генная активность «подстегивала» другую важную клеточную активность, связанную с сосудистыми заболеваниями.Помимо этого ученые обнаружили, что FHL5 оказывает влияние на другие гены и клеточные процессы, формирующие «ремоделирование», которое происходит в наших артериях с течением времени. То есть сосуды становятся не такими здоровыми и «качественными», из-за этого риски тоже возрастают.«Мы надеемся, что эти знания помогут медикам. Например, дадут возможность лечить болезнь до того, как она приведет к опасным для жизни осложнениям. Безусловно, работы еще много. Нам предстоит выяснить, как этот ген можно ослабить или вообще заблокировать. И как можно понять, какие люди чаще всего являются обладателями коварного FHL5», — заключил главный исследователь Клинт Миллер.Новейший препарат от тромбозаПри тромбозе у человека происходит закупорка сосудов сгустками крови. Когда кровоток нарушается практически до полной остановки, врачи ставят диагноз «тромбоэмболия». Особенно опасно, когда этот процесс протекает в легких: со временем из-за тромба в легочной артерии происходят необратимые последствия для сосудов.Однако петербургские ученые Центра Алмазова первыми предложили попробовать задействовать в лечении легочной гипертензии ингибитор янус-киназы. Это соединение ранее использовалось для лечения других недугов. Однако доклинические испытания показали: вещество позволяет избавиться от тяжелых симптомов, сберечь сосуды легких и продлить жизнь больному. Подробнее об этом открытии — ЗДЕСЬ.