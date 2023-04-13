Эндокринолог Гуреева объяснила, почему лишний вес приводит к диабету

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров изменяет нашу жировую ткань таким образом, что она больше не может регулировать уровень сахара в крови. Это объясняет, почему такая диета является фактором риска для здоровья, особенно для диабета.При диабете организм уже не в состоянии расщеплять сахар в крови в достаточном количестве. В здоровом организме поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина и поддерживает сбалансированный уровень сахара в крови. У диабетиков организм уже не может этого делать.Постоянно высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды и приводит к таким последствиям, как слепота или почечная недостаточность. Давно известно, что у пациентов с избыточным весом особенно высока вероятность развития сахарного диабета 2 типа и что роль в этом играет жировая ткань."Диета с высоким содержанием жиров не только создает слишком много жировой ткани, но и теряет способность адекватно регулировать уровень сахара в крови. Причина в том, что фермент гексокиназа 2, который в норме обеспечивает расщепление сахара в тканях, больше не вырабатывается в достаточном количестве. Это заставляет организм развивать резистентность к инсулину. Однако инсулин незаменим для транспортировки сахара из крови в клетки и его переработки там", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Сахарный диабет в результате дефицита ферментовЕсли гексокиназа 2 отсутствует в результате диеты с высоким содержанием жиров, это ограничивает не только удаление и расщепление сахара в жировой ткани. Метаболизм сахара в печени также выходит из равновесия. Печень производит больше сахара, чем у людей с нормальным весом при сбалансированном питании. Изменения в метаболизме жировой ткани и печени неизбежно приводят к постоянно повышенному уровню сахара в крови или диабету.