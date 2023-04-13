Врач Андреева рассказала к каким заболеваниям приводит хронический стресс

Стресс может быть частью повседневной жизни, но его избыток может нанести вред вашему здоровью.

Врач указала на признаки хронического стресса и возможные долгосрочные последствия. Существуют когнитивные, эмоциональные, физические и поведенческие признаки продолжающегося стресса.

«Не все четыре из этих категорий симптомов обязательно проявятся у одного человека. Но если у кого-то есть от трех до пяти из этих симптомов в течение более нескольких недель, он может страдать от хронического стресса», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .

Признаки хронического стресса могут включать:

Боли
Бессонница или сонливость
Изменение социального поведения
Мало энергии
Несфокусированное или облачное мышление
Изменение аппетита
Повышенное употребление алкоголя или наркотиков
Изменение эмоциональной реакции на других
Эмоциональная отстраненность

"Постоянный стресс связан с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, метаболическим синдромом, диабетом 2 типа и артритом. Расстройства настроения, такие как депрессия и тревога, также связаны с хроническим стрессом".

Андреева посоветовала бороться со стрессом как можно раньше, а не позже, в качестве превентивного подхода к опасным для жизни состояниям здоровья.

Как облегчить стресс

Управление стрессом включает в себя движение тела, здоровое питание и постановку реалистичных целей. Дополнительные полезные шаги включают в себя выделение времени для досуга, практику осознанности и больше сна.

Первый шаг к улучшению самочувствия — определить причину. Если вы думаете, что ничего не можете сделать со своей проблемой, ваш стресс может усилиться.

«Это чувство потери контроля является одной из основных причин стресса и плохого самочувствия. Акт взятия под контроль сам по себе расширяет возможности, и это важная часть поиска решения, которое удовлетворит вас, а не кого-то другого».

Мероприятия по снятию стресса могут включать общение с другими людьми, будь то коллеги, друзья или семья. Также полезно иметь немного времени для себя, когда вы находите время для того, что вам нравится.
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