Из-за чего вас может укачивать и как с этим бороться

С укачиванием вы можете столкнуться в самых разных условиях. В том числе при путешествии на морском судне.Во время укачивания мозг пытается понять, что идёт не так, и хочет спасти человека от опасности. То есть от отравления или другой болезни, как думает мозг.Любая движущаяся среда может привести к укачиванию. И обычно это не связано с какой-то болезнью или патологией у человека. Морская болезнь - это результат того, что ваша нервная система работает оптимальным образом. Благодаря этому вы можете лучше координировать свои движения, сохраняете равновесие, оправляетесь от дисбаланса и дезориентации из-за травм, болезней и старения.С другой стороны, люди не эволюционировали ещё как вид, чтобы сразу и без проблем адаптироваться к невесомости, к поездке на корабле и т.п. Всё равно поначалу будет в таких ситуациях тошнота.Если вы столкнулись с укачиванием, то вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы почувствовать себя лучше. Прежде всего, сфокусируйте зрение на каком-то стабильном объекте: на береге или на горизонте, если вы находитесь в лодке, или же пересядьте на переднее сиденье автомобиля и посмотрите в окно.Далее уменьшите количество информации, которая приводит к конфликту между тем, кто вы видите, и вестибулярным аппаратом. В этом могут помочь лекарства, подавляющие информацию, поступающую из внутреннего уха, или изменяющие способ обработки сенсорной информации в мозгу.Также вы можете принять лекарства от тошноты. Ещё один вариант - адаптироваться к ситуации при помощи повторяющегося опыта.