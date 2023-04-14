Ученые выяснили, что сидячий образ жизни приводит к увеличению сердца у подростков

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Малоподвижный образ жизни может увеличить размер сердца у подростков. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Финляндии, результаты работы которых были опубликованы в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.Ученые изучали влияние малоподвижного образа жизни, легкой физической активности и физической активности от умеренной до высокой на структуру и функцию сердца. Всего в исследовании приняли участие 530 подростков в возрасте 17 лет.Исследователи обнаружили, что как малоподвижный образ жизни, так и физическая активность от умеренной до высокой были связаны с увеличением массы левого желудочка. Однако увеличение массы сердца, связанное с малоподвижным образом жизни, было в три раза больше, чем увеличение массы сердца, связанное с физической активностью. В то же время легкая физическая нагрузка была связана не с увеличением массы сердца, а с улучшением его функции. Эти эффекты были одинаковыми как у подростков с нормальным весом, так и у подростков с ожирением.Известно, что у взрослых увеличение массы сердца на 5 г/м2 увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти на 7-20%. Исследователи считают, что увеличенное сердце у подростков может быть приемлемым негативным побочным эффектом, учитывая пользу физической активности для здоровья.