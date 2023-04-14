4 признака того, что вы плохо знакомы с собой

Самый близкий нам человек. Тот, кто с нами постоянно — с самых первых дней. Тот, кого, казалось бы, мы должны знать досконально… Но, как ни парадоксально, часто он (она) оказывается именно тем, кого мы знаем лишь поверхностно. И этот человек — мы сами.Психолог-консультант рассказывает, почему так происходит.ПОЧЕМУ ИНОГДА МЫ ДАЖЕ НЕ СТРЕМИМСЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОБОЙЛюдей, у которых с самого детства хорошо развит навык осознавать и исследовать себя, на самом деле не так уж и много. Нам привычнее изучать правила, пытаться подстроиться под то, как принято, или просто действовать по привычным шаблонам, чем задать себе вопрос: «А про что именно я?»Мы вырастаем, привыкая к определенным маскам, обрастая по мере взросления все большим количеством образов, пряча под ними самый главный — свой.У каждого на это разные причины. Кого-то просто не научили этому навыку, потому что в семье не было того человека, который бы сам хорошо себя знал. Кому-то было небезопасно быть самим собой с самого детства, например, если за какие-то чувства или поведение ругали или лишали проявлений любви.У одних в семье очень беспокоились о том, что скажут окружающие, поэтому поддержание определенного образа было важнее, чем проявление истинного себя. А другие росли в ситуации, когда «мама лучше тебя знает, холодно тебе или ты проголодался». Кого-то постоянно сравнивали с другими не в его пользу, а на кого-то и вовсе не обращали внимания.И в результате в процессе взросления мы буквально отказываемся от стремления быть собой в угоду оценки другими, страхам и амбициям родителей или же просто от неумения слышать и слушать себя.МЫ СЕБЯ НЕ ПОНИМАЕМ: 4 САМЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИИМы можем даже не замечать, что сами для себя оказываемся «таинственными незнакомцами». Есть некоторые ситуации, в которых это становится особенно заметно.1. У нас нет контакта со своим теломМожет оказаться, что мы совсем не чувствуем усталости на промежуточных этапах, а о необходимости отдыха тело напоминает нам болями и неприятными ощущениями.Или можем просидеть три часа в неудобной позе, заметив напряжение лишь когда поясницу пронзает резкая боль, а ноги немеют настолько, что пару минут невозможно будет ходить.Не чувствуем, что хотим заказать в ресторане или кафе, и выбираем вариант «как всем», либо доедаем все до последней крошки, не улавливая момент реального насыщения. Это может быть связано с тем, что в детстве важнее было не обидеть готовившую бабушку, чем почувствовать, сколько еды на самом деле нужно организму.2. Мы не знаем своих истинных желаний и стремленийВ том случае, если мечты и желания постоянно критиковались как что-то глупое или несбыточное или же если любые «хочу» ребенка оценивали как неважные, то во взрослом возрасте будет сложно найти контакт со своими истинными желаниями. А ведь именно на них строится та самая «работающая» мотивация, тот драйв и огонь, который добавляет нам энергии на пути к жизни, которая на самом деле сделала бы нас счастливыми.3. Не разбираемся в своих чувствахЕсли в ответ на вопрос «Как ты сейчас?» вы отвечаете лишь «Хорошо», «Плохо» или «Нормально», причем не только в ситуациях, когда не хочется рассказывать подробности малознакомому человеку, но и когда вы сами задаете себе похожий вопрос, то это может указывать на то, что в себе вы не слишком разбираетесь.Если сложно ответить на вопрос «А что я сейчас чувствую на самом деле?», то, скорее всего, нет навыка открытой встречи со своими чувствами. Это может происходить из-за того, что мы вообще плохо понимаем, что такое чувства, либо потому, что разрешаем себе лишь определенный «одобряемый» спектр эмоций, а такие состояния, как злость, раздражение или растерянность, попадают под собственный внутренний запрет.4. Мы не осознаем, кто мыПорой рассказать о себе бывает сложно, причем не из-за страха, а из-за того, что мы не понимаем, что именно нужно говорить. Человеку может быть сложно понять, что уникального есть в нем, в связи с чем складывается ощущение, что все вокруг (лишь кроме него) яркие и успешные.Все это — признаки того, что контакт с собой не выстроен на таком уровне, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что хорошо себя знаете.КАК НАКОНЕЦ УЗНАТЬ СЕБЯПонимание себя — это тот навык, который можно и нужно развивать, если хотите по-настоящему проживать именно свою жизнь, а не чью-то еще.1. Налаживайте контакт со своим теломПо несколько раз в день спрашивайте себя: «А как я себя сейчас ощущаю телесно?» и постарайтесь находить самые разные оттенки, с каждым днем переходя ко все более мелким деталям.Исследуйте желания своего тела: от выбора завтрака до того, прикосновений каких тканей хочется именно сегодня. Иногда вам захочется, чтобы тело ласкал струящийся шелк, а иногда нужно закутаться в мягкий плед так, чтобы создать ощущение мягкого и безопасного кокона.Планируйте телесные процедуры (массаж, баня, остеопатия — то, что ближе вам) и старайтесь не убегать вниманием в мысли, а отслеживать ощущения своего тела на протяжении всего сеанса. Даже обычная прогулка может стать способом углубить контакт со своим телом в том случае, если во время нее вы будете не думать о списке покупок на завтра, а переводить все свое внимание на то, какие мышцы активируются с каждым шагом, куда переносится центр тяжести в каждый момент вашего пути.Любые заземляющие действия: ванна с солью или прогулка босиком по песку или земле — тоже помогут вам почувствовать себя лучше телесно, особенно если в этот момент вы сможете увести свое внимание из головы в ощущения тела.2. Повышайте свой эмоциональный интеллектВы можете найти в интернете подробный список чувств и в непростых ситуациях, а лучше всего просто несколько раз в течение дня, пробегать по нему глазами, пытаясь осознать, что именно вы чувствуете в данный момент.Иногда это будет напрямую связано с какой-то ситуацией, а иногда вы можете не видеть прямой причины для расстройства, злости, досады — но это тоже нужно будет осознать и разрешить себе. Важно не механически подбирать чувство к контексту, а научиться определять, что происходит именно внутри вас.Следующим шагом может быть исследование своих чувств с разных сторон: «Какой(-ая) я, когда грущу? Что во мне на это указывает?»В том случае, когда чувствуете, что какое-то сильное переживание, то спрашивайте себя, как бы вам хотелось его прожить, а не запрещайте себе ощущать то, с чем пока непонятно как справляться.3. Начните исследовать свои желанияОт «Какой именно кофе я сейчас хочу?» до «А какой могла бы быть моя идеальная работа?» Как можно чаще ловите себя на автоматических действиях и задавайте себе вопрос: «А я действительно этого сейчас хочу или просто делаю так по привычке?»Для тех, кому сложно мечтать, может сработать и такой способ: напишите список из 100-200 своих желаний. В процессе это может казаться невыполнимым, но где-то к середине списка внутренние ограничения могут ослабнуть, и вы начнете смелее писать то, чего истинно хотите внутри себя.4. Собирайте свои собственные «А про что я?»Вновь двигайтесь от небольшого к глобальному. Важно побыть в тишине полчаса утром или выйти в одиночестве погулять вечером? Я люблю минимализм вокруг или красивые изящные мелочи, украшающие интерьер? Как я одеваюсь, когда устал(-а)? Чем именно я люблю наполнять свою работу?Вопросов может быть бесконечное множество, предел им — ваша фантазия. Главное здесь — иметь желание изучить, что делает вас вами, не оценивая, нормально ли это. Все, что про вас, — все это важно.Понимание себя — это то, что поможет вам не просто постепенно наполниться силами (ведь энергия перестанет тратиться на поддержание маски идеальности для кого-то), но и помочь своим детям узнавать себя.Именно мама и папа знакомят малыша с его чувствами, состояниями и тем, как проживать их без вреда для себя. Однако если этот навык недоступен нам самим, то невозможно будет помочь своим детям распознать, что происходит с ними.После знакомства с собой будет проще понимать других. Принятие разных состояний, желаний и реальности других начинается именно с признания того, что все это, уникальное по своей сути, есть и у меня.