Почему прием мелатонина не помогает уснуть: объясняет врач

Многие люди, имеющие проблемы с засыпанием или бессонницу, принимают препараты с мелатонином.Мелатонин также известен как гормон сна. Он вырабатывается расположенной в головном мозге шишковидной железой, когда становится темно, и контролирует циклы сна и бодрствования в организме. Действие яркого света подавляет выброс гормона сна – именно в этом заключается суть проблемы, когда прием мелатонина кажется бесполезным.Глава Центра хронобиологии Базельского университета Кристиан Кайохен рассказал в интервью, что люди совершают ошибку, когда принимают препарат с мелатонином, после чего подвергаются освещению.«Тот, кто принимает препарат с мелатонином перед сном, а потом ложится в постель и еще долго смотрит в экран смартфона или ноутбука, может не почувствовать его действия, поскольку синий свет, падающий с экрана, тормозит выброс мелатонина, влияя на организм как стимулятор», - объяснил эксперт.По словам Кристиана Кайохена, влияние синего мерцающего света с экранов гаджетов, «похоже на эффект кофеина». Причина в том, что специальные фоторецепторы сетчатки глаз особенно чувствительны к синему свету с длиной волны около 480 нанометров. Они производят белок под названием меланопсин, который, влияет на внутренние часы тела и затрудняет засыпание, даже несмотря на прием мелатонина.Тем, кто принимает его в надежде быстрее уснуть, лучше полистать книгу или послушать музыку, говорит специалист.