Что такое грелин и как он мешает вам похудеть

Учтите несколько факторов, и вы перестанете срываться и объедаться сладким.Грелин — это пептидный гормон, который отвечает за аппетит. Производится он в основном в желудке, но некоторое количество также вырабатывается в мозге — в гипоталамусе.Непосредственно перед едой уровень гормона возрастает примерно в два раза, а сразу после начинает снижаться и примерно через 1–2 часа достигает минимального уровня.По мере опустошения желудка уровень грелина снова поднимается и спустя 3–4 часа достигает пика, так что человек снова хочет есть.Как грелин мешает придерживаться диетыУровень грелина напрямую связан с чувством голода и размером порций, а также с весом человека и процентом жира в организме. Чем больше индекс массы тела (ИМТ), тем меньше вырабатывается грелина. Казалось бы, это и хорошо: он вызывает голод, а значит, чем его меньше, тем легче будет удержаться от пищи и похудеть.Однако лишний вес не только снижает уровень гормона, но и нарушает реакцию организма на приём пищи. В то время как у стройных людей уровень грелина быстро снижается уже через 30 минут после еды, у полных он практически не меняется.Учёные предполагают, что нарушенный механизм голода и сытости может привести к перееданию. Более того, когда полный человек садится на диету, ограничивает питание и начинает терять жир, уровень грелина возрастает, что может увеличить аппетит и привести к срыву.Кроме того, люди с лишним весом, по?видимому, более чувствительны к этому гормону. Так, в одном эксперименте участникам сделали внутривенную инфузию грелина, а потом предложили им съесть столько, сколько захотят. В итоге после большой дозы (5 ????пмоль/кг/м) стройные люди съели на 20% больше, чем обычно, а полные — на 70%.Можно ли повлиять на уровень грелина с помощью диетыЕсть некоторые данные в пользу того, что высокобелковая пища помогает снизить уровень грелина и аппетит на более долгий срок, чем продукты с преобладанием других макронутриентов.Углеводы быстро снижают количество грелина после еды, но где?то спустя час его уровень снова поднимается. А вот после высокобелковой пищи он остаётся сниженным и спустя 2–3 часа после обеда.Учёные предполагают, что такой эффект можно хотя бы частично объяснить долгим сроком усвоения этого вещества, однако не все научные исследования подтверждают теорию. Так, в ряде экспериментов не обнаружили связи между белком, уровнем грелина и аппетитом, поэтому нужны дополнительные исследования.В любом случае, люди на высокобелковой диете стабильно чувствуют меньше голода. И эта стратегия может быть выигрышной, даже если белок на самом деле не влияет на уровень грелина, а аппетит снижает через другие механизмы.Как регулировать грелин другими методамиПомимо пищевых привычек, есть ещё два фактора, напрямую связанных с уровнем грелина, — сон и стресс. Изменив свои привычки, вы сможете снизить чувство голода и обойтись без срывов.Наладить режим снаКак и другие гормоны, грелин подвержен суточным колебаниям. Пик выработки приходится на 20:00, а самый низкий уровень наблюдается по утрам.В теории, это помогает нормально высыпаться, не вскакивая по утрам из?за острого чувства голода после 6–8 часов без пищи. Однако сбитый режим сна может изменить этот механизм и заставить тело вырабатывать больше грелина.В одном эксперименте выяснили, что у спящих по 5 часов в сутки на 14,9% больше грелина, чем у тех, кто проводит во сне восемь часов. Притом вне зависимости от индекса массы тела.Помимо количества сна, важен также нормальный режим. В одном исследовании проверили, как сбитый график сна повлияет на количество грелина и аппетит после еды.В одной группе участники спали с 11 вечера до 7 утра, в другой — сначала соблюдали похожий режим, а потом сдвинули его на 12 часов.Учёные проверили уровень гормонов и выяснили, что у людей со сбитым графиком после еды оставалось куда больше грелина, чем у тех, кто спал в одно и то же время. И даже после поглощения нормальной порции они продолжали жаждать крахмалистой пищи, молочных продуктов, овощей и фруктов.Таким образом, наладив режим сна, вы сможете повлиять на уровень грелина и перестать есть после того, как потребили достаточно калорий для насыщения.Снизить уровень стрессаИ острый, и хронический стресс повышает уровень грелина в плазме, подавляет сытость, ускоряет опустошение желудка и снижает синтез и секрецию инсулина.Гормон подавляет выработку определённых пептидов клетками кишечника, что снижает насыщение и заставляет потреблять больше еды. Кроме того, грелин стимулирует активность гипоталамического нейропептида Y, который вызывает тягу к высокоуглеводной пище и способствует накоплению жира.Неудивительно, что стрессовые события часто заставляют людей забывать о диете и набрасываться на сладости, а долгие неблагоприятные периоды в жизни заканчиваются набором лишних килограммов.Понятно, что взять и избавиться от стресса могут немногие. Но вот применить доказанные техники для восстановления душевного спокойствия по силам каждому. Медленное дыхание, медитация, прослушивание музыки помогают снизить уровень стресса — вне зависимости от того, что происходит в жизни.