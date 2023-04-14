Эндокринолог Гуреева делится ранними признаками диабета

Диабет может оставаться незамеченным в течение многих лет, потому что проблему, вызывающую симптомы — высокий уровень сахара в крови — бывает сложно обнаружить. Предупреждающие знаки не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо, или они, как правило, носят общий характер, поэтому нужно знать, на что обращать внимание.«Есть некоторые общие симптомы, на которые мы все можем обратить внимание. Первый — это постоянное чувство усталости, потому что ваше тело не расщепляет сахар для получения энергии, вы начинаете чувствовать усталость», - говорит врач-эндокринолог Антонина ГурееваКак только пища переваривается и попадает в кровоток, инсулин выталкивает глюкозу из крови в ваши клетки, где она расщепляется для создания энергии. Однако диабет препятствует этому процессу, в результате чего глюкоза не может расщепляться.Это происходит из-за того, что либо недостаточно инсулина для перемещения глюкозы, либо вырабатываемый инсулин не работает должным образом.«Тогда вы испытываете жажду, потому что один из способов, с помощью которого ваше тело избавляется от всего этого лишнего сахара, — это выделение его с мочой. Вы чаще ходите в туалет, чтобы избавиться от сахара, и вы пьете больше, чтобы компенсировать эту потерю воды».Сахар может повредить кровеносные сосуды и нервы в задней части ваших глаз, поэтому вы можете получить нечеткое зрение.«И опять же, поскольку вы не расщепляете сахар, ваше тело ищет другие вещества для расщепления, такие как жиры и белки. Таким образом, вы в конечном итоге похудеете».Основными симптомами диабета являются:УсталостьЧувство жаждыЧастое мочеиспусканиеЗатуманенное зрениеЧастые инфекцииПотеря веса