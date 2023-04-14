Стоматолог Насыров рассказал, как по улыбке узнать о проблемах со здоровьем

Профессиональный стоматолог может определить проблемы со здоровьем пациента, основываясь на состоянии его зубов и улыбки. Одной из таких проблем может быть неправильный прикус, который может привести к множеству нежелательных последствий. Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, и руководитель авторской стоматологии "Насыров клиник" Мурат Насыров рассказал об этом в интервью.Как объясняет эксперт, жевательные мышцы тесно связаны с мышцами шеи и плеча, а также с мышцами, идущими от нижней челюсти до подъязычных костей. Из-за этого неправильный прикус может привести к различным проблемам, таким как искривление позвоночника и болезни органов дыхания, уточнил он.Если у человека, по словам специалиста, "кривая" улыбка на одну сторону, это может указывать на искривление позвоночника. Это происходит потому, что подъязычная мышца и лопатка связаны подъязычно-лопаточной мышцей. Когда челюсть перекосится из-за неправильного прикуса, она тащит вверх лопатку с помощью подъязычной кости, что приводит к искривлению и поднятию одного плеча вверх, объяснил врач.Еще один пример — смещенная назад нижняя челюсть. Такой вид прикуса часто связан с проблемами носового дыхания, заявил стоматолог, так как нижняя челюсть перекрывает поток воздуха к носу, что может приводить к гипоксии. Это может вызвать различные заболевания дыхательной системы, такие как астма и аллергические реакции, а также неприятные ощущения в области головы, шеи и глотки, резюмировал он.