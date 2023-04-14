Невролог Алехина: нарушения режима сна приводит к кластерным головным болям

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Головные боли считаются широко распространенным заболеванием. Тем более важно исследовать причины и, таким образом, найти варианты лечения. В большом мета-анализе исследователи изучили связь между головной болью и внутренними часами и получили захватывающие результаты.Около 70 процентов населения периодически страдают головных болей. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Ученые исследовали, в какой степени играет роль так называемый циркадный ритм, также известный в просторечии как внутренние часы.Циркадный ритм обычно длится 24 часа. Типичным примером является цикл сна-бодрствования. На процессы в организме влияют гормоны, а также внешние факторы, такие как свет. Например, дневной свет и темнота, а также выброс гормона сна мелатонина влияют на цикл сна и бодрствования.Исследователи оценили 72 исследования головной боли. Цель состояла в том, чтобы выявить циркадные характеристики.кластерная головная боль имигреньКластерные головные боли односторонние, очень сильные болевые приступы, особенно в области за глазами, в области лба и висков. Если не лечить, это может длиться от 15 до 180 минут.Мигрень — это приступообразная головная боль, которая возвращается через нерегулярные промежутки времени. Он часто возникает односторонне на одной стороне головы, но может распространяться и на другую сторону головы. Приступы мигрени могут длиться от нескольких часов до трех дней."Исследователи обнаружили, что 70,5% людей с кластерными головными болями испытывают их в одно и то же время суток. Обычно между 9 вечера и 3 часа ночи. Также чаще встречается весной и осенью", - говорит врач-невролог Александра АлехинаСвязь с циркадным ритмом также была обнаружена у 50,1% страдающих мигренью. Приступы были наиболее сильными днем, но очень редко ночью между 23:00 и 7:00. Кроме того, мигрени чаще возникают в период с апреля по октябрь.Также было обнаружено, что у людей с мигренью низкий уровень мелатонина даже во время приступа.«Данные свидетельствуют о том, что оба расстройства головной боли имеют строго циркадный характер на нескольких уровнях, особенно кластерная головная боль».