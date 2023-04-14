Кардиолог Панова: низкое давление может возникать при проблемах с сердцем и щитовидной железой

Врач-кардиолог Анна Панова: состояние низкого давления (гипотония) может возникать как само по себе, так и в качестве симптома широкого спектра проблем со здоровьем.Наиболее распространенные симптомы низкого кровяного давления возникают из-за того, что головной мозг не получает достаточного кровотока. К ним относятся следующие ощущения.Усталость, нехватка энергии.Головокружение, потери равновесия.Обморок.Тошнота или чувство дискомфорта в животеВлажная от пота кожа.Депрессия.Нечеткое зрениеКардиолог Анна Панова рассказала, что низкое давление или ортостатическая гипотензия (снижение кровяного давления при изменении положения тела) могут возникать в случае проблем с сердцем, щитовидной железой и не только.Острое сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт. По словам врача, люди не всегда осознают, что у них произошел сердечный приступ. Один из его признаков – снижение артериального давления из-за возникающего нарушения кровообращения.Обезвоживание. Оно тоже может привести низкому кровяному давлению.Эндокринные расстройства. Таким проблемам, как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, также свойственны состояния усталости, слабости и гипотонии.Инфекции крови. При наличии бактериальных инфекций (например, в легких или мочевыводящих путях) патогенные микроорганизмы способны проникать в кровь. Выделяемые ими токсины повышают риск ее заражения и развития септического шока, вызывающего гипотонию.Аллергическая реакция. Крайняя форма аллергии предполагает развитие анафилактического шока, при котором происходит значительное падение артериального давления.Анемия. Данное нарушение, известное также как малокровие, характеризуется недостаточной выработкой эритроцитов, часто возникающей из-за дефицита в организме витамина B12 вкупе с фолиевой кислотой. Людям с анемией свойственно страдать от низкого давления и тонуса.«Низкое кровяное давление может быть следствием приема некоторых лекарств, таких как бета-блокаторы и нитроглицерин, используемых в лечения сердечных заболеваний, а помимо них – диуретиков, антидепрессантов и лекарства от эректильной дисфункции», - дополнила кардиолог Панова.