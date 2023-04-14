Названо условие, при котором кисточки для макияжа станут грязнее сиденья унитаза, — исследование

Использованные кисточки для косметики буквально кишат болезнетворными бактериями, выяснили ученые. Они узнали, как на состояние аксессуаров для макияжа влияет место, где они хранятся, и то, как часто их промывают.Для ресниц, бровей, теней, пудры, румян — любого мужчину удивит такое разнообразие кисточек для макияжа. Какая для чего нужна, как ими пользоваться, знает даже далеко не каждая женщина. Как и не догадывается, какая опасность может таиться в нежных щетинках кисточек.В новом исследовании говорится, что на кисточках и щеточках для макияжа способно накапливаться невероятное количество бактерий — столько же или даже больше, чем на сиденье унитаза.Проба с сиденья унитаза«Кисточки для макияжа чаще всего моют раз в две недели, а каждый пятый — и вовсе один раз в несколько месяцев, — объясняют авторы эксперимента. — Поэтому мы решили выяснить, как много вредных бактерий на них накапливается за 14 дней и принципиально ли место хранения».Исследователи во время эксперимента взяли мазки с новых кисточек и с использовавшихся в течение двух недель и сравнили их с пробой с сиденья унитаза.«Наше исследование показало, что кисти для макияжа после двухнедельного использования содержат больше бактерий, чем сиденье унитаза, — говорится в исследовании. — На них обнаружились следы кишечной палочки, дрожжей и плесени, которые могут привести к грибковым инфекциям».В эксперименте также выяснилось, что место хранения кисточек не имеет значения. Исследователи изучили, сколько бактерий скопилось на аксессуарах, которые держали в ванной, в ящичке стола в спальне, на столике, в косметичке.«Независимо от того, где хранились щетки, если их не мыть две недели, количество бактерий было либо таким же, либо больше, чем на унитазе, — делают выводы исследователи. — Даже в косметичке на кисточках содержались бактерии. Но самый оптимальный способ хранения — в закрытых контейнерах. На открытом воздухе на кисточки попадут мусор, микробы и домашняя пыль».Не моете кисточки? Получите акне«На кисточках для косметики могут долго сохраняться омертвевшие клетки кожи, кожный жир с лица и разнообразные бактерии, — комментирует выводы исследователей косметолог Карли Муслех. — Поэтому регулярное использование грязных щеток и кисточек может привести к появлению прыщей и вызвать более серьезные раздражения кожи или даже инфекции».Косметолог советует мыть кисти и щеточки для косметики в теплой воде с мылом или шампунем не реже одного раза в неделю, максимум — раз в 10 дней. Важно также тщательно промывать центр и основание щеточки — там могут скапливаться бактерии, а затем дать ей хорошо просохнуть.