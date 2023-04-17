Что будет, если терпеть головную боль?

Даже если вы редко испытываете приступы головной боли, необходимо определить её причину и своевременно принять меры. И вот почему.Головная боль знакома практически всем людям. Некоторым повезло сталкиваться с ней достаточно редко, другие же регулярно испытывают неприятные, а подчас мучительные, ощущения. Всякая боль в организме представляет собой защитную реакцию, сигнализирующую о проблемах. Отчего появляется головная боль и почему ее нельзя терпеть?Что вызывает головную боль?Врачам известно свыше 150 заболеваний и состояний, служащих причиной головной боли. Первичной головной болью называют мигрень и головную боль напряжения – они не служат симптомами других болезней и возникают как самостоятельный недуг. Эти проблемы не связаны с гипертензией, защемлением нервных окончаний или спазмами сосудов.Что такое первичные головные боли?МигреньРезкая мучительная боль, которая может сопровождаться чувством «пульсации», зрительными эффектами, тошнотой и рвотой. Часто мигрень охватывает только половину головы. Обычно приступы провоцируются ярким или мигающим светом, громкими звуками, резкими запахами, однако каждый страдающий мигренью может выявить и собственные «спусковые крючки» мигрени. Установлено, что в основе мигрени лежит гипервозбудимость нейронов головного мозга, а главную роль играет наследственность.Головная боль напряженияПроявляется ощущением «купальной шапочки» на голове, чувством сдавливания. Нередко люди продолжают терпеть её, поскольку такая боль менее мучительна, чем мигрень.Лекарственно-зависимая (абузусная) головная больТретий тип проблемы. Как ни парадоксально, она возникает на фоне злоупотребления обезболивающими лекарствами, принимаемыми... из-за головной боли. Врачи отмечают, что прием в месяц более чем 10 средств от головной боли может привести к развитию лекарственно-зависимой формы. До сих пор ученые не установили конкретную причину ее возникновения. При лечении лекарственно-зависимой головной боли врач сначала помогает снять зависимость от препаратов, а уже потом – ликвидировать первичную причину.Головная боль сигналит об опасностиОна может быть также проявлением различных заболеваний и опасных для жизни состояний:Резкое повышение или понижение давление, чреватое инсультом.Воспаление носовых и лобных пазух, гайморит.Опухоль головного мозга.Черепно-мозговая травма.Депрессия.Другие причины головной боли:Нехватка сна.Обезвоживание.Стресс.Зрительные перегрузки, долгая работа за компьютером или просмотр телевизора.Злоупотребление алкоголем.Курение.Чрезмерное пристрастие к кофе и чаю (по несколько чашек в день).Почему нельзя терпеть головную боль?Головная боль способствует разрушению нервных окончаний и влияет на психоэмоциональное состояние человека. Она усиливает ощущение усталости, увеличивает раздражительность и может превратиться в хронический фактор для резких перепадов в настроении.Если постоянно терпеть головную боль, она может стать хронической.Головная боль оказывает непосредственное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Головная боль может стать началом необратимых физиологических процессов в организме.Что нужно делать при головной боли?Внимательно следить за своим состоянием и постараться избегать факторов, провоцирующих возникновение головной боли (несоблюдение режима дня, стрессы, употребление определенных продуктов).Если головные боли повторяются, или возникают внезапно и резко – проконсультироваться с врачом и соблюдать его предписания.При отсутствии противопоказаний принять анальгетик (при мигрени наиболее эффективен прием медикаментов в самом начале приступа).Когда нельзя принимать обезболивающее без назначения врача?Беременность и кормление.Почечная недостаточность.Заболевания печени.Язвенная болезнь.Гипертония или гипотония.Бронхиальная астма или аллергия.