Интимная гигиена: что нельзя делать

Какие ошибки чаще всего совершают милые женщины, ухаживая за интимной зоной? Почему так важно соблюдать правильный баланс бактериальной флоры? Как чрезмерная гигиена может нанести вред женскому здоровью.Многие женщины всеми силами стараются избавиться даже от намека запаха в интимной области. Фанатичное отношение к гигиене интимной зоны, а именно - влагалища, может навредить, ведь это агрессивное вмешательство в бактериальную флору. А запах, исходящий от вагины, - ничто иное как (за некоторыми исключениями) совершенно природное явление.6 вещей, которые делать нельзя!Вагина (влагалище) является органом половой системы женщины, выполняющий определенные функции в процессе зачатии ребенка и его появлении на свет. Имеются ли факторы, оказывающие влияние на здоровье этого органа? Ответ: да. Это, например, плохая интимная гигиена, врезающаяся, приносящая дискомфорт одежда, секс без защиты и некоторые другие.Даже дамы, досконально следящие за собственной персоной, не застрахованы от ошибок, касающихся ухода за вагиной.Чего же не следует делать, осуществляя интимную гиигену?Пользоваться гигиеническими прокладками ежедневноПрокладки изначально несли функцию поглощения влагалищных выделений в период месячных. Сегодня выпускаются тонкие ежедневные прокладки. Постоянная практика, когда вы изо дня в день пользуетесь прокладками, чревата проблемами со здоровьем. Под прокладкой интимная область испытывает нагрев и воздействие влаги. В области влагалища формируется благоприятная среда для бактерий. Это провоцирует вагинальные инфекции и дополнительные выделения.По этой причине рекомендуется пореже пользоваться ежедневными прокладками или менять их один раз в четыре часа.Стремление избавиться от природного запахаИнтимная зона женщины имеет специфический аромат, и это нормально. Запах возникает из-за влажной и теплой среды внутри организма. А такая среда благоприятна для жизнедеятельности бактерий.Когда нужно встревожиться:Если запах стал интенсивнееЕсли к запаху прибавился зудЕсли наблюдаются нехарактерные выделенияВ остальных случаях не следует стесняться этого запаха своего тела и пытаться его ликвидировать.Практиковать неподходящие продукты как смазкуТакие продукты на основе масел, как, например, вазелин могут спровоцировать возникновение инфекции. В качестве дополнительной смазки рекомендуется брать высококачественное масло с нейтральным рН.Крайне нежелательно практиковать с этой целью пищевые масла (сливочное, растительные), чтобы не нарушить кислотно-щелочной баланс и не вызвать раздражение и ожоги.Не следует вводить в вагину посторонние предметы.Вагинальный душ и активная интимная гигиенаВо всем нужна мера. И Фанатичная гигиена далеко не полезна. Некоторые дамы практикуют вагинальный душ, однако, это излишняя мера. Кроме того, такой душ чреват возникновением бактериального дисбаланса.Кое-кто из гинекологов придерживается мнения, что вагинальный душ выступает причиной воспалительных процессов органов малого таза и бактериального вагиноза.Для гигиены интимной области достаточно подмываться водой с мылом, которое имеет нейтральный рН. После процедуры вытереться полотенцем из натурального хлопка.Интимные отношенияМы не откроем Америку, если скажем, что при отсутствии постоянного партнера рекомендуется пользоваться презервативами. Не желательно практиковать сироп на основе шоколада, взбитые сливки и аналогичные продукты, чтобы избежать их попадания внутрь. Продукты, содержащие сахар, могут повлиять на изменение бактериальной среды и соотношения дрожжей. Это спровоцирует инфекцию. Если вы желаете проявить фантазию, используйте специализированные средства.ТуалетИнтимная гигиена дам предусматривает содержание интимной области в сухом состоянии. В этом случае на помощь придет туалетная бумага. Ею следует пользоваться грамотно.Бактерии ануса и вагины могут мигрировать, так как органы расположены близко друг от друга. Поэтому необходимо вытирать данную зону в направлении от влагалища к анальному отверстию.Забота о здоровье вагиныКожа вагины нежная и деликатная. Самые незначительные вмешательства могут спровоцировать инфекцию, ожог, раздражение. Поэтому прислушайтесь к предложенным советам, чтобы микрофлора вашего влагалища была всегда в норме.