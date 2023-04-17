Что можно есть на ночь: диетологи Гридина и Лушникова назвали подходящие продукты

Диетологи: поздним вечером можно съесть небольшое количество правильных жиров.Диетологи Ольга Лушникова и Наталия Гридина рассказали в интервью, что можно есть на ночь в тех случаях, когда приходится поздно ужинать.Один из подходящих компонентов для позднего приема пищи – белок. Также допустимы в умеренном количестве растительные углеводы.«Перед сном стоит отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Можно включить в вечерний рацион творог, крупы, так как в них содержится триптофан – аминокислота, отвечающая за выработку мелатонина», - сообщила диетолог Гридина.В то же время специалист подчеркнула: свой день нужно планировать так, чтобы не приходилось есть в очень позднее время. Между приемом пищи и сном должна в идеале выдерживаться временная пауза минимум в два часа.Диетолог Лушникова дополнила список подходящих продуктов, которые можно есть на ночь.«Это среднекрахмалистые овощи (репа, редис, брюква) и низкокрахмалистые (зеленый горошек, баклажаны, брокколи), а также зелень. Что-то можно потушить, запечь, приготовить на пару, а что-то употреблять в свежем виде», - уточнила экспертЛушникова добавила, что с овощами хорошо сочетаются продукты, содержащие правильные жиры, – например, растительные масла (нерафинированные). По словам диетолога, можно съесть даже хорошее сливочное масло или сало в виде маленького кусочка. Названные продукты не вызовут повышения уровней сахара и инсулина в крови. К тому же полезные жиры способствуют насыщению.Другие советы диетологов.В позднее вечернее время нужно избегать употребления соли.Людям с тревожностью, с трудом засыпающим ночью, не подходят белковые ужины – белок может давать тонизирующий эффект.Людям с высоким уровнем физических нагрузок, наоборот, подходят белковые продукты на ночь – рыба, морепродукты, яйца, индейка.