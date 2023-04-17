Нутрициолог Строков назвал 5 самых полезных специй

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Большинство людей достают свои любимые специи из кухонного шкафа только из-за хорошего вкуса. Рассказываем, какие пять действительно полезных специй нужно есть регулярно.Безвкусная еда – для многих это кулинарный кошмар. Решение - сильная приправа. Это возможно не только с мельницей для соли и перца, но и со многими другими, более экзотическими специями.Нутрициолог Игорь Строков назвал 5 лучших специй.Куркума – сохраняет молодость"Ярко-оранжевая специя — настоящий универсал, когда дело касается здоровья. Благодаря входящим в его состав пяти эфирным маслам куркума положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и способствует пищеварению. Специя также обладает противовоспалительным действием благодаря красителю куркумину", - говорит врач-нутрициолог Строков специально для МедикФорум.Корица – помогает похудетьВ любом случае, вы всегда должны добавлять в утренние мюсли хорошую щепотку корицы. Коричневый порошок — одна из согревающих специй, которые просто вызывают потепление в теле. В противном случае наш организм должен сначала производить его с помощью энергии и, следовательно, калорий.Мята перечная – избавляет от болей в животеВы страдаете от болей в животе? Чашка мятного чая может обеспечить быстрое облегчение. Содержащийся в растении ментол обладает спазмолитическим, болеутоляющим и успокаивающим действием благодаря своим горьким веществам."Тем, кто страдает от тошноты, не следует пить больше двух чашек в день. В противном случае содержащийся в нем ментол излишне раздражает слизистую оболочку желудка".Чеснок – укрепляет иммунную системуРегулярное употребление клубней с сильным ароматом укрепляет иммунную систему и, таким образом, предотвращает простуду. С другой стороны, это способствует циркуляции крови и здоровому пищеварению.Орегано – популярен в средиземноморской кухнеПряность, известная в основном из средиземноморской кухни, в медицине часто упоминается как природный антибиотик. Это правильно, потому что орегано действует как фунгицид. Это означает, что грибы и споры развиваются медленнее и даже погибают в безобидных случаях.