Дефицит B12: 8 распространенных признаков

Вы можете не осознавать, насколько всеохватывающим и изнурительным может быть дефицит ВИТАМИНА B12, пока симптомы, такие как усталость, тошнота, проблемы со зрением и другие не выльются в более серьезные расстройства и заболевания. Как и большинство витаминов, В12 не вырабатывается в организме, поэтому его нужно получать из других источников, а именно из продуктов питания и пищевых добавок.Когда вы испытываете такие симптомы, как усталость, онемение, тошнота, затуманенное зрение или повышенная склонность к забывчивости, вы можете думать о множестве различных сценариев. Некоторые из них могут быть страшными, но вы, скорее всего, не учитываете возможность дефицита витамина В12 (кобаламина).Признаки дефицита В12Симптомы пониженного уровня В12 не такие уж несвязанныеНизкий уровень B12 может вызвать анемию, которая имеет свой собственный набор симптомовКак низкий уровень B12 вызывает «покалывание», желтуху и деменцию?Дефицит B12 часто проявляется в ротовой полостиНизкий уровень B12 повышает риск развития инфекции от двух потенциально смертоносных патогеновБолее высокие риски и как оптимизировать уровень витамина В12Почти у половины населения США не столь выдающийся уровень содержания в крови витамина В12, но симптоматика настолько разнообразна, что трудно точно сказать, сколько людей страдают от этого, по словам Harvard Health, который описывает «хитрую» симптоматику, кроющуюся за, казалось бы, не связанными между собой симптомами у 62-летнего человека, которые развивались в течение двух месяцев.По данным доклада, опубликованного в Журнале медицины Новой Англии, у него проявлялись:«Онемение и ощущение покалывания в руках, проблемы при ходьбе, сильная боль в суставах, начало желтухи и постепенное развитие одышки ... Могло быть и хуже: тяжелая форма дефицита витамина В12 может привести к глубокой депрессии, паранойе и бреду, потере памяти, недержанию мочи, потере чувства вкуса и запаха, и многому другому».Проблема в том, что симптомы, описанные выше, могут заставить людей сосредоточиться на их лечении вместо исследования источника проблемы. Однако, рано или поздно, если не сфокусироваться на нем с самого начала, дефицит витамина В12 может стать настолько разрушительным для вашего организма, что вам придется столкнуться с серьезными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Крона и необратимое повреждение мозга.Симптомы пониженного уровня В12 не такие уж несвязанныеСписок симптомов, которые могут поджидать вас на пресловутом пороге дефицита В12 очень длинный, но многие из них связаны с центральной нервной системой. Слишком малое количество В12 в организме также может быть причиной, если вы испытываете ухудшение зрения, слабость, покалывание в руках или ногах и периодическую «неуклюжесть».Восемь распространенных признаков, которые указывают на низкий уровень B12:УсталостьАнемияТошнотаПроблемы пищеварительной системыСлабостьКожные инфекцииСпутанность сознанияПроблемы с нервамиВажно понимать, что дефицит витамина В12 может оказывать неблагоприятное воздействие на некоторые участки тела, и, хотя многие симптомы могут показаться несвязанными, одно часто приводит к другому.Низкий уровень B12 может вызвать анемию, которая имеет свой собственный набор симптомовВитамин B12 важен для каждого человека, так как он поддерживает здоровье нервной системы, а также создает ДНК, которая является генетическим материалом всех клеток. В12 также необходим для производства красных кровяных телец, которые разносят кислород по всему телу.Но с дефицитом витамина В12, многие эритроциты формируются ненормально и/или получаются слишком большими и из-за этого не могут переносить кислород; процесс нарушается. Слишком мало красных кровяных клеток или ненормально низкое количество гемоглобина в них вызывает анемию, один из самых распространенных и заметных признаков того, что дефицит становится проблемой.Анемия может вызвать некоторые из перечисленных выше симптомов, такие как слабость, усталость, головокружение, холодные руки и ноги, бледная кожа и боль в груди, которые происходят из-за того, что ваше сердце должно работать усерднее, чтобы перемещать обогащенную кислородом кровь по всему телу, как сообщает Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI).В свою очередь, это может привести к нерегулярному сердцебиению или аритмии, увеличению сердца и даже сердечной недостаточности. Максимально быстрое выявление дефицита B12 имеет решающее значение, так как если не взять его под контроль, он может привести к необратимому повреждению организма.По данным Института Лайнуса Полинга, дефицит В12 также может быть виновником ряда других серьезных заболеваний и состояний, в том числе:Рак молочной железыХроническое воспаление желудкаДепрессияДефекты нервной трубкиОстеопорозРак желудкаНарушения работы щитовидной железыПовреждение ДНККак низкий уровень B12 вызывает «покалывание», желтуху и деменцию?Поскольку В12 и его отсутствие тесно связан с нервной системой, признак, известный как «покалывание» указывает на проблемы с нервами, на которые нужно обратить внимание как можно скорее, и показывает, насколько связаны между собой функции вашего тела.Поскольку витамин В12 имеет важное значение для поддержания здоровья центральной нервной системы, в том числе проведения нервных импульсов и производства миелиновой оболочки, он защищает и «изолирует» ваши нервы. Без этой защитной изоляции, ваши нервы могут быть повреждены, что приводит к появлению симптомов, таких как «покалывание» в руках и ногах, а также повреждение центральной и периферической нервной системы.Если вы заметили, что ваша кожа имеет бледный или желтоватый оттенок, это знак, что ваш организм не в состоянии производить достаточное количество красных кровяных телец. Возможно, вы этого не знали, но именно циркулирующие под кожей эритроциты придают ей здоровый цвет.Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии, которая ослабляет клетки крови, после чего начинают проявляться другие симптомы. Когда ваша печень расщепляет красные кровяные тельца, она высвобождает билирубин, коричневатое вещество, которое придает коже желтоватый оттенок, часто заметный у детей раннего возраста.Как будто этих проблем не достаточно, люди с низким уровнем витамина В12 могут также страдать от проблем с ясностью мышления, которые впоследствии превращаются в состояние, которое врачи называют когнитивное нарушение или деменция.Симптомы часто становятся очевидными, когда кто-то испытывает трудности со способностью рассуждать и потерю памяти, но зачастую лечат именно этот симптом, а не выясняют возможность дефицита B12, который может снять симптомы, если разобраться с ним.Полноценный обзор, проведенный в Австралии в 2012 году, показал связь между низким уровнем витамина В12 и нейродегенеративными заболеваниями. В общей сложности 43 исследования показали, что «субклинические диапазоны от низких до нормальных связаны с болезнью Альцгеймера, сосудистой деменцией и болезнью Паркинсона». Еще одно исследование отмечает:«Всегда следует искать дефицит витамина B12, если у пациента проявляется потеря памяти, так как она, как правило, обратима при лечении. Многие психоневрологические симптомы наблюдались у пациентов, которые не имеют мегалобластную анемию.Они включают в себя потерю памяти, психоз, в том числе галлюцинации и бред, усталость, раздражительность, депрессию и изменения личности».Дефицит B12 часто проявляется в ротовой полостиОдним из распространенных симптомов анемии является афтозный стоматит, небольшие желтые или белые язвочки, которые могут появляться на деснах или просто внутри губы. Хотя они обычно затягиваются за одну-две недели, зачастую они весьма болезненны.Но дефицит В12 может вызвать во рту и другие симптомы, в том числе на языке. Одно исследование соотносит опыт пациентки среднего возраста (распространенный представитель населения с такими симптомами) с постоянным жжением на языке в течение нескольких месяцев.Ей был поставлен диагноз глоссит, который приводит к заметно опухшему, гладкому, красному языку, и она получила одну инъекцию витамина В12, который «привел к полному исчезновению ее симптомов и нормальному клиническому внешнему виду языка через три дня».Низкий уровень B12 повышает риск развития инфекции от двух потенциально смертоносных патогеновЛюди с дефицитом витамина B12 имеют более высокий риск инфекций, вызванных двумя потенциально смертельными патогенами. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Genetics, ставились опыты на миллиметровых (размером с кончик карандаша) червях-нематодах под названием Caenorhabditis elegans (C. elegans), одном из простейших организмов в мире.Чрезвычайно важно для исследования было то, что нематоды разделяют интересную особенность с людьми: они не могут самостоятельно производить витамин B12. Как сообщили MedIndia, в исследовании изучались две популяции червя: одна с диетой, в которой содержится достаточное количество В12, а другая – без.Это показало, что диета с низким уровнем B12 вредит здоровью червя на клеточном уровне за счет снижения его способности к метаболизму аминокислот с разветвленной цепью (BCAA):«Исследование показало, что сниженная способность расщеплять ВСАА приводит к накоплению частично метаболизированных токсичных побочных продуктов BCAA, которые повреждают митохондриальное здоровье ...Мы использовали C. elegans для изучения влияния диеты на хоста и обнаружили, что один вид пищи мог значительно увеличить устойчивость к нескольким стрессорам, в том числе к теплу и свободным радикалам, а также к патогенам, сказала [исследователь Наташа Кириенко] ».Многие лаборатории во всем мире используют C. elegans для изучения последствий болезней. При кормлении червей E. coli, распространенной и иногда вредной кишечной бактерией, и при переключении между штаммами E. coli OP50 и HT115, устойчивость к стрессу червей „резко изменилась “, сказала Кириенко. «Мы обнаружили, что смена штаммов с OP50 на HT115 резко изменила стрессоустойчивость червя». Соавтор исследования Алексей Ревтович отметил:«Основное различие между двумя диетами заключается в способности HT115 и OP50 получать B12 из окружающей среды ... Мы показали, что HT115 гораздо эффективнее в этом вопросе, производя примерно в восемь раз больше белка, чем нужно, чтобы собрать В12 по сравнению с OP50».Важно отметить, что команда также обнаружила, что C. elegans на диете HT115 имели способность противостоять инфекциям другого смертельного человеческого патогена, Enterococcus faecalis, основной причины полученных в больницах инфекций, признанного супербактерией Всемирной организацией здравоохранения и Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Кириенко отметила, что находка В12 удивила исследовательскую группу. Они заметили эффект, когда изучали «механизмы патогенеза синегнойной палочки, потенциально смертельной болезни для червей и людей, которой заражаются примерно 51000 пациентов больниц США каждый год», по данным CDC.Более высокие риски и как оптимизировать уровень витамина В12Некоторые люди имеют больший риск дефицита витаминных или минеральных веществ, но веганы и вегетарианцы особенно, потому что B12 является производным продуктов животного происхождения. Помимо них, в зоне опасности находятся пожилые и люди с проблемами желудочно-кишечного тракта и мальабсорбцией.Исследования также показали, что пациенты, принимающие метформин (при диабете) и долгое время использующие ингибиторы протонного насоса (для снижения продукции соляной кислоты в желудке), также подвержены повышенному риску дефицита витамина В12, что наводит исследователей на мысль о «целесообразности периодической проверки уровня B12 у пациентов, принимающих метформин».Так как он не производится в организме, витамин B12 нужно получать из другого источника, а именно из продуктов питания и пищевых добавок. Хорошие источники кобаламина или В12, включают:Органическую говядину травоядного скота и говяжью печеньЯгненкаОленинуГребешкиОрганические мясо и яйца свободно пасущихся курицСырое органическое молоко травоядного скотаПищевые дрожжиЧто касается добавок, согласно данным Национального института здоровья (NIH), средний человек 14 лет и старше должен принимать 2,4 микрограмм (мкг - одна миллионная грамма) витамина В12 в день; беременные женщины должны получать 2,6 мкг; а кормящие – 2,8 мкг. Новорожденным и детям до 13 лет требуется от 0,4 до 1,8 мкг.Тип добавки витамина B12, которую вам нужно принимать, тоже имеет значение. При сравнении цианокобаламина, синтетической формы, и метилкобаламина, естественной формы, содержащейся в пище, последняя является лучшим выбором, и одна из причин этого в том, что ваше тело запасает его в больших количествах.