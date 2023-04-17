Невролог Демьяновская подсказала 8 простых способов запоминать больше и лучше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Забываете, куда положили очки, телефон или кошелек? Список покупок приходится писать на листке, чтобы все запомнить? Возможно, у вас есть проблемы с памятью, но их можно достаточно эффективно исправить.Мы склонны забывать определенные вещи: имена старых знакомых, адреса, номера телефонов, которыми редко пользуемся, и даже собственные вещи в разных местах. Никакой патологии тут нет. С возрастом память может постепенно ухудшаться — это закономерный процесс старения. Но если забывчивость стала серьезной проблемой, которая мешает работе и привычной жизни — что тогда?Специалисты утверждают, что память можно тренировать и делать это нужно в любом возрасте. О простых способах сосредоточиться на интеллектуальной задаче, запоминать больше и быстрее, рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.Все помнить невозможноЕсли человек помнит абсолютно все, что происходило в его жизни, и ничего не забывает, это тоже не хорошо. Подобная аномалия называется гипертимезией. Назвать этих людей счастливыми сложно.Наша память устроена таким образом, что мы должны забывать ту информацию, которая не несет для нас смысловой ценности или не используется в быту, на работе, при общении. В противном случае будет сложно жить и нормально мыслить, голова будет заполнена массой лишней информации. Но и постоянно забывать важные данные тоже неприятно. Поэтому стоит знать, как можно тренировать собственную память.Правильная атмосфераСамый простой и доступный способ помочь себе сосредоточиться на работе или учебе — создать подходящую атмосферу. Внимание рассеивается из-за спешки, шума, слишком яркого света, стресса, эмоционального перевозбуждения или даже непривычной позы — в таких условиях запомнить что-то вряд ли получится. Если нужно активизировать память, успокойтесь, устройтесь поудобнее в тихом месте, включите мягкий свет и начинайте работу.Ведите регулярные записиЕще один универсальный совет — вести ежедневник. Такая рекомендация может показаться не совсем логичной для тех, кто хочет улучшить память, однако ведение записей — хорошая тренировка. Вечером нужно сосредоточиться и составить подробный список дел на следующий день, а утром детально воспроизвести его в уме. Припоминайте все до мелочей: где расставили точки и восклицательные знаки, что подчеркнули, какие сделали сокращения в блокноте.Ищите ассоциацииЕсли со словами все проще, то с формулами и цифрами у многих возникают проблемы. Для запоминания математических формул, комбинаций цифр или технических терминов можно использовать ассоциации. Например, подумайте, на какое слово родного языка похоже новое иностранное слово, — так и запомните его.Нас этому учили в школеВ школьные годы мало кому нравилось учить наизусть стихи, а зря. Учить стихи или прозу — давно известный и отлично работающий способ тренировки памяти, который подходит всем. Попробуйте мысленно «сфотографировать» текст: прочтите фрагмент 2–3 раза, закройте книгу и повторите. Когда весь текст запомнится, снова внимательно посмотрите на страницу, будто фотографируя ее взглядом. Позднее расположение строк, цвет бумаги, иллюстрации и шрифт станут дополнительными опорами для памяти и помогут воспроизвести текст без ошибок.Заниматься можно везде, даже в магазинеПамять можно тренировать в любом месте и в любое время, даже выполняя обычные бытовые дела. Например, можно ходить в магазин без списка и стараться купить все необходимое. При этом важно не спешить, дать себе время сосредоточиться и подумать. Еще один хороший способ развить внимательность, наблюдательность и память — находить дорогу без навигатора. Конечно, для автомобилистов в больших городах этот способ не подходит, зато его можно смело рекомендовать пешеходам: запомните ориентиры, названия улиц и магазинов по пути из точки А в точку Б.Порядок-беспорядок — действенный методЕще один несложный метод тренировки памяти называется «порядок-беспорядок». Расставьте предметы на офисном столе, рабочей кухонной поверхности или на полочке в ванной и сфотографируйте. Скорее всего, через несколько дней предметы изменят положение — попробуйте вернуть их на прежние места, а затем сверьтесь с фото.Когда нужно помнить многоЕсли нужно запомнить большой объем данных, структурируйте и классифицируйте их по методу mindmap («интеллектуальная карта»). Выбирайте подходящий по ситуации способ: можно составить таблицу или схему, сделать зарисовки или короткие текстовые заметки, распределить данные по группам, найти между ними сходства и отличия.Интернет — в помощьДля тренировки внимания и развития гибкости мышления хорошо подходит тест Струпа. Это популярный метод, поэтому в Интернете несложно найти онлайн-тренажеры. Задача на первый взгляд простая: на экране — слова, написанные разным цветом, нужно максимально быстро назвать цвет шрифта. Хитрость в том, что сами слова обозначают другие цвета. Например, слово «красный» написано синим цветом, слово «зеленый» — желтым. Сначала это сбивает с толку, но при постоянных тренировках мозг учится отбрасывать лишнюю информацию и концентрироваться на задаче.Важные рекомендацииЧтобы улучшить память, желательно тренироваться регулярно, используя те упражнения, которые интересны и комфортны. Также важно поддерживать здоровье нервной системы: полноценно отдыхать физически и морально, ходить на прогулки, избегать черепно-мозговых травм, контролировать уровень витаминов и минералов.