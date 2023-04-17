УЗИ, МРТ, КТ или эндоскопия? Врач Маскин назвал самый вредный метод исследования

Нередко на приеме у врача мы слышим, что необходимо сделать УЗИ, пройти эндоскопию или выполнить МРТ. Насколько безопасны эти процедуры, не могут ли они навредить?Сегодня для постановки точного диагноза врачи крайне редко обходятся только беседой с человеком и результатами простых анализов. Чтобы точно определить саму болезнь и ее тяжесть, уровень повреждения внутренних органов, специалисты назначают ряд диагностических процедур.УЗИ, МРТ, КТ, рентген, эндоскопию назначают детям и взрослым. Чем эти методы диагностики отличаются друг от друга и как часто можно проводить такие исследования, чтобы не навредить здоровью, рассказал «Доктору Питеру» главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.УЗИ: быстро, не больно и наглядноЧаще всего людям назначают ультразвуковое исследование различных органов или частей тела. Его делают при помощи специального прибора, оснащенного датчиком и компьютером, на экране которого врач видит результаты.По сути, УЗИ — воздействие звуковой волной, благодаря этому врач видит орган «живым», в динамике. Например, может рассмотреть перегиб сосуда, сокращение желудка или мочевого пузыря. Это дает возможность получить максимум информации о состоянии пациента. УЗИ — абсолютно безопасный и безболезненный метод, который можно применять так часто, как это нужно для контроля здоровья, объяснил Максим Маскин.Если нужно сделать снимкиКТ, МРТ и рентгенография, в отличие от УЗИ, — статические методы диагностики, то есть врач делает снимок органа или серию снимков отдельных областей — так называемые срезы. При рентгенографии это чаще один снимок или два-три — в прямой, боковой или косой проекции, при КТ и МРТ — несколько сотен. Также существует, например, рентгенологическое исследование с введением контрастных веществ, когда диагност делает серию снимков. В результате создается впечатление, что можно изучить работу органа в динамике.Это излучение, но волноваться не стоитКТ (компьютерная томография), как и знакомый всем рентген, — это исследование с использованием ионизирующего излучения. Если пациенту назначают обычный рентген даже несколько раз подряд, не нужно волноваться и отказываться. Современные рентгеновские трубки дают минимальное излучение, поэтому делать снимки нужно столько раз, сколько рекомендует врач. А вот компьютерную томографию (КТ) нельзя делать чаще 3-4 раз в год, потому что ионизирующее излучение при этом исследовании довольно высокое — сопоставимо с 20–30 обычными рентгеновскими снимками.Безопасная альтернатива — МРТЕще один совершенно безопасный вид исследования — МРТ (магнитно-резонансная томография). Этот метод основан на работе магнитного поля, а мы с вами и так живем в магнитном поле, просто внутри аппарата оно чуть-чуть сильнее. Однако некоторые ограничения при проведении исследования есть. Например, если у человека установлен кардиостимулятор, МРТ делать нельзя, иначе катастрофических последствий не избежать.У людей с современными амагнитными зубными имплантатами или суставными протезами нет противопоказаний к МРТ. Но если протезы установлены старые, есть риск, что в них использовался классический металл. Поэтому человека перед исследованием всегда спрашивают, когда был установлен протез, или просят показать так называемый паспорт имплантата — документ, в котором всегда указано, можно делать МРТ или нет.Также в каждом кабинете МРТ есть металлодетектор вроде тех, что используются в аэропорту или на таможне. Если при проверке пациента устройство обнаруживает металл, от исследования отказываются. В остальном МРТ, как и УЗИ, можно делать сколько угодно раз.Гибкая трубка с лампочкойЭндоскопия — осмотр полостных органов с помощью гибкой трубки с камерой на конце. Это метод, который назначают только по показаниям. Грамотный врач хорошо умеет пользоваться эндоскопом, так что в норме процедура хоть и неприятная, но не опасная. Однако не стоит забывать о возможной индивидуальной реакции — у такого исследования рисков чуть больше, чем у МРТ, УЗИ, КТ. Самая дискомфортная эндоскопия — колоноскопия, поэтому она проводится под общим или местным обезболиванием. Это не совсем наркоз, просто глубокий сон, так что пациент не испытывает боли.При некоторых серьезных заболеваниях, например при риске желудочно-кишечного кровотечения, состояние пациента надо контролировать постоянно, поэтому в стационаре эндоскопию могут проводить до 3–4 раз в день. Никакого вреда здоровью такая процедура не наносит, потому что врач взвешивает риск и пользу, назначая исследование.Не всегда возможна заменаОпасаясь дискомфорта из-за эндоскопии, пациенты часто просят вместо нее выполнить УЗИ, но это не взаимозаменяемые исследования. В современных КТ-аппаратах есть режим, который условно может считаться заменой колоноскопии, он называется «виртуальная колонография».Во время исследования с помощью специальной программы и препарата строится 3D-модель просвета толстого кишечника. Однако, если врач заподозрит какую-то патологию, все равно нужно будет сделать классическую колоноскопию.