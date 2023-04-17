Анализ крови на молекулу сахара может помочь в раннем выявлении болезни Альцгеймера

Чем раньше будет обнаружена болезнь Альцгеймера, тем лучше. Однако пока нет простого и надежного метода для этого. Но, благодаря новым исследованиям, болезнь может в конечном итоге обнаружиться в простом анализе крови за 10 лет до появления симптомов, если новые модели окажутся верными.Исследователи связали молекулу сахара в крови с аномальным накоплением бета-амилоида и тау-белков, которые характеризуют болезнь Альцгеймера. Эти белки скапливаются в мозгу, убивая нейроны.Обнаружение этой конкретной молекулы — разделенного пополам N-ацетилглюкозамина — может дать врачам способ распознать более высокий уровень риска болезни Альцгеймера. Это молекула, называемая гликаном, и эти гликаны располагаются на поверхности белков, влияя на их работу.«Роль гликанов, структур, состоящих из молекул сахара, является относительно неизученной областью в исследованиях деменции», — говорит Робин Зию Чжоу, невролог из Каролинского института в Швеции. «В нашем исследовании мы демонстрируем, что уровни гликанов в крови изменяются на ранних стадиях развития заболевания».Исследователи изучили данные 233 человек, участвовавших в Шведском национальном исследовании старения и ухода в Кунгсхольмене (SNAC-K). Исходные данные были собраны в 2001-2004 гг., а последующие наблюдения продолжались в течение 17 лет с установленными интервалами в зависимости от возраста участников.Данные показали, что люди с одинаковыми уровнями гликанов и тау в крови были более чем в два раза более склонны к развитию деменции типа болезни Альцгеймера. Эта связь была замечена ранее в спинномозговой жидкости в позвоночнике, но анализы крови выполнить гораздо проще.Если эти результаты перерастут в скрининговый тест на болезнь Альцгеймера, исследователи хотят добавить другие критерии, такие как поиск гена APOE4, который также связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.«Мы также показываем, что простая статистическая модель, которая учитывает уровни гликанов и тау в крови, ген риска APOE4 и тест памяти, может использоваться для прогнозирования болезни Альцгеймера с надежностью 80 процентов почти за десять лет до появления таких симптомов, как потеря памяти», — говорит медицинский биохимик София Щедин Вайс из Каролинского института.Неясно, почему молекулы гликанов проявляют признаки болезни Альцгеймера до того, как в мозгу начинают происходить повреждения, хотя будущие исследования смогут глубже изучить это.Хотя у нас еще нет лекарства от болезни Альцгеймера или способа обратить вспять ее последствия, есть способы, которыми можно управлять симптомами, и открытия, подобные этому, могут приблизить нас к пониманию того, почему начинается болезнь Альцгеймера и как ее можно предотвратить.В конечном счете это означает, что риск болезни Альцгеймера можно будет очень точно предсказать с помощью небольшой серии тестов, ни один из которых не сложен и не требует много времени. В настоящее время исследователи сотрудничают с экспертами первичной медико-санитарной помощи для дальнейшего изучения этого вопроса.«Мы надеемся, что гликаны в крови окажутся ценным дополнением к существующим методам скрининга людей на болезнь Альцгеймера, что позволит выявить заболевание на ранней стадии», — говорит Щедин Вайс.