Inter Scientific: вейпы без никотина вызывают такое же привыкание, как и их никотинсодержащие аналоги

Исследователи из Inter Scientific, компании, специализирующейся на медицинских и других исследованиях, обнаружили, что безникотиновые вейпы, используемые для борьбы с зависимостью, на самом деле содержат те же вещества, вызывающие привыкание, что и их никотинсодержащие аналоги.Ранее правительство Великобритании объявило о планах ввести возможность замены сигарет на безникотиновые испарители для сокращения курения. Согласно действующим нормам, контейнеры для вейпов должны иметь объем не более 2 мл и концентрацию никотина не более 20 мг/мл. В противном случае устройство считается незаконным.Однако новое исследование показало, что переход на такие вейпы положительного результата не даст, поскольку они также вызывают привыкание. Лабораторный анализ 52 товаров, купленных в Англии, показал, что 73% из них превысили допустимую емкость. Более 40% из них были рассчитаны на 5 мл жидкости или более. Только восемь устройств содержали 20 мг/мл никотина. Остальные превысили этот показатель, а одно устройство превысило допустимое значение более чем на 50%.Многочисленные научные исследования показали, что применение вейпов приводит к раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, развитию бронхиальной астмы, рака и аллергии. Кроме того, из-за наличия в составе сахара испарения негативно сказываются на здоровье зубов. А ранее ученые установили, что жидкости для вейпов с ментолом опаснее других.