Кардиолог Поспелов объяснил, почему при инфаркте нужно съесть таблетку нитроглицерина
По словам врача-кардиолога Максима Поспелова, сначала нужно принять правильное положение: присесть либо лечь таким образом, чтобы головы была выше остального тела. Лучше всего подойдёт полусидячее положение.
Помимо этого, нужно, чтобы вас нигде не сковывала одежда: следует, например, ослабить ремень, расстегнуть пуговицы, если они имеются. Так они не будут мешать кровоснабжению и дыханию.
К слову, таблетку нитроглицерина, о которой уже говорилось, стоит сунуть сразу под язык: там вещество быстрее рассосётся и попадёт в кровь.
Самое главное – успокойтесь и не паникуйте. Скоро приедут врачи, которые вам помогут, а лишний стресс может только усилить проблемы с сердцем.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий