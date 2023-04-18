30 ответов на самые насущные вопросы о клещах

Клещи - это мелкие паразитические насекомые, которые питаются кровью животных и людей. Они имеют восьмероногое тело размером от 0,5 до 5 мм в длину и часто имеют круглую или овальную форму. Они также имеют ротовой аппарат, который используется для проникновения в кожу и вытягивания крови. Клещи могут передавать множество болезней, включая боррелиоз (болезнь Лайма), крапивницу, вирусный энцефалит, анаплазмоз и другие инфекции. Поэтому, очень важно принимать меры предосторожности при посещении мест, где могут находиться клещи.

Эксперты развенчивают популярные мифы и рассказывают всю правду о кровососущих паразитах.

1. Надо бояться любых клещей?

Нет, всё зависит от вида. Некоторым из этих паукообразных животных интересна разлагающаяся органика, другим — растения.

Людям стоит бояться иксодовых, аргасовых и гамазовых клещей. Именно они пьют кровь и переносят болезни.

Проще всего столкнуться с иксодовыми, или энцефалитными, клещами. О них и пойдёт речь.

2. А собачьи клещи могут навредить человеку?

Собачий клещ (Ixodes ricinus) относится к иксодовым клещам, а они опасны для любых теплокровных млекопитающих. В том числе и для людей. Поэтому да, принесённый собакой кровосос может прицепиться к человеку.

3. Какие болезни можно заработать?

Клещи — переносчики многих заболеваний. Со своей слюной кровопийца может передать вам:

Бактериальные инфекции. К ним относится клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), рецидивирующая лихорадка, туляремия и бабезиоз.
Риккетсиозные инфекции. Это пятнистые лихорадки, ку-лихорадка, эрлихиоз и анаплазмоз.
Вирусные заболевания. Клещевой энцефалит, колорадская клещевая лихорадка, геморрагическая лихорадка Крым — Конго.

4. Могут ли клещи переносить гепатит и ВИЧ?

Нет, к счастью, такие болезни клещи не распространяют.

5. Всем этим можно заразиться где угодно?

В Украине, да и то не везде, больше всего распространены клещевой энцефалит и боррелиоз.
Есть благополучные и неблагополучные районы. Неблагополучные по-другому называются эндемическими очагами, там высока вероятность заразиться инфекциями, передающимися с укусом паразита. В благополучных, наоборот, риск заражения мал.
6. Чем грозят боррелиоз и энцефалит?

Эти болезни опасны своими осложнениями. Из-за боррелиоза могут появиться проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, неврологические нарушения, гепатит, воспаление глаз, сильная усталость. Клещевой энцефалит поражает нервную систему.

На первых порах обе болезни проявляют себя повышением температуры, головной и мышечной болью. При боррелиозе может появиться специфический симптом — красное пятнышко, окружённое белым и красным ободками.

От боррелиоза прививок нет, а вот от энцефалита есть, так что защититься от инфекции вполне реально.

7. Если клещ просто прополз по телу, могу я заразиться?

Если на коже нет повреждений, заразиться невозможно. Но если есть свежая ранка или трещинка, то паразит всё же может занести туда инфекцию.

8. Клещ может укусить меня через одежду и колготки?

Нет, одежду клещ прокусывать не станет.

Он будет ползать по телу в поисках оголённого места. Поэтому так важно, чтобы во время прогулок на природе одежда прикрывала все части тела.

9. Может ли клещ укусить и уползти, не присасываясь?

Клещ кусается не просто так. Он вгрызается в тело, чтобы напиться крови. И пока не насытится, не отвалится. Обычно на это ему нужно несколько дней, но в редких случаях трапеза может растянуться до двух недель.

10. Могут ли иксодовые клещи забраться под кожу?

Возможно, в фильмах ужасов такое и бывает, но в реальной жизни нет. Под кожу клещи не забираются, не бойтесь.

11. Как вытащить клеща?

Хорошо бы сразу отправиться в больницу, чтобы паразита вытащил доктор и обработал укус. Если нет такой возможности, придётся удалять кровопийцу самостоятельно. Сделать это можно с помощью выкручивателя, пинцета с тонкими кончиками и даже обычной нитки.

12. А что, если головка клеща оторвётся?

Вам нужно будет вытащить её продезинфицированной иголкой, а затем немедленно обратиться к врачу, ведь ранка может воспалиться.

Из-за оставшейся в ране головки процесс инфицирования может продолжиться. В слюнных железах и протоках паразита содержится вирус клещевого энцефалита или боррелиоза, если клещ заражён.

13. Все клещи заразные?

Нет. После извлечения кровососа его надо сдать на анализ: в лаборатории выяснят, заразен он или нет. Правда, только в том случае, если паразит будет жив.

Если в клеще нет возбудителей, просто держите ранку в чистоте, промывайте и обрабатывайте спиртом, чтобы она быстрее зажила.

Если же в слюне паразита обнаружена инфекция, обратитесь к врачу-инфекционисту.

14. Куда нести клеща на анализ?

В любую больницу, где есть врач-инфекционист. Ещё можно обратиться в медицинский центр по изучению эпидемиологической обстановки в регионе.

15. Это обязательно?

Желательно. Если клещ заразный, вы сможете быстро начать лечение.

Если сделать анализ невозможно, следите за самочувствием и при любом недомогании идите к врачу.

16. Если клещ отвалится, смогу я понять, что он меня укусил?

Это будет сложно. Место укуса превратится в красный бугорок: точно такие же оставляют комары. Правда, чесаться вы не будете.

Так что на всякий случай следите за своим состоянием.

17. Правда ли, что клещей надо бояться только в мае и июне, а потом они сытые и не кусаются?

Нет, это миф. Укусить и передать инфекцию кровосос может в любой период своей жизни, даже в холодный, когда паразит менее активен, чем обычно.

Зимой клещи прячутся от холода под землёй. Наружу выползают, когда воздух прогревается до 8 °C. То есть активны паразиты примерно с марта по ноябрь.

18. Когда укус опаснее всего?

От времени года и других условий это не зависит. Если клещ инфицирован, то укус опасен всегда.

19. Где можно наткнуться на клеща?

Иксодовые в основном встречаются в лесах, полях, парках и садах. Но подцепить паразита можно и в траве у дома. Вероятность маленькая, но всё же есть. Иногда паразитов во двор приносят животные.

20. Могут ли клещи летать или падать с деревьев?

Нет, клещи не летают, у них нет крыльев. И не падают с деревьев. Об этом давно говорят учёные.

21. Правда, что клещи сидят в основном вдоль тропинок?

Не совсем. Клещи могут быть где угодно. Но они предпочитают тёплые и влажные места, часто ползают в кустах и траве, любят края дорожек и подлески.

22. Может ли клещ жить у меня дома?

Попасть в квартиру паразит может, если вы принесёте его на одежде или он упадёт с вашего домашнего питомца.

Но долго кровосос не протянет, ему нужна влага и почва. В квартире он быстро погибнет.

23. А можно ли как-то защититься от клещей?

Да, можно. Если собираетесь в поход или на прогулку в лес, надевайте плотную одежду с длинными рукавами.

Одежду, обувь и снаряжение обработайте раствором перметрина 0,5%. Его можно купить в аптеке. Если самого раствора не оказалось, попросите спрей от педикулёза, содержащий перметрин.

На тело же нанесите репеллент с пикардином, диэтилтолуамидом или маслом эвкалипта лимонного. Только тщательно читайте инструкцию.

24. А домашние средства помогут?

Эксперты считают, что домашние средства лучше не использовать, они вряд ли помогут.

25. Если побрызгаться репеллентом или перметрином, клещ точно не укусит?

Эффективность репеллентов и перметрина зависит от вида клеща, температуры воздуха, потоотделения и даже физической активности человека. Поэтому нельзя сказать, что они на 100% защитят вас от паразитов.

26. Чем питаются иксодовые клещи, пока не попадут на человека?

Кровью животных. Чтобы жить, паразиту нужен хозяин. В зависимости от стадии развития клеща, его кормильцем могут быть грызуны, птицы, более крупные животные вроде зайцев, оленей, домашних собак и кошек.

Зимой большинство клещей обходятся без еды, при минусовой температуре они не активны.

27. Опасны ли клещи для животных?

Очень. Клещи переносят и распространяют эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз. От последнего часто умирают собаки. Поэтому паразитов с животных тоже нужно удалять. Если после укуса питомец плохо себя чувствует — не ест, выглядит вялым и уставшим, ведите его к ветеринару.

28. Умирает ли клещ после укуса?

Нет, после укуса кровопийца не умирает. Это очередной миф.

29. Сколько живёт клещ?

Всегда по-разному, зависит от того, как часто паразит кормится. Но обычно около 3 лет.

30. Может ли самка клеща отложить яйца на коже?

Вряд ли такое возможно. Самка откладывает яйца под корой деревьев.
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