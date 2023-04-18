30 ответов на самые насущные вопросы о клещах

Клещи - это мелкие паразитические насекомые, которые питаются кровью животных и людей. Они имеют восьмероногое тело размером от 0,5 до 5 мм в длину и часто имеют круглую или овальную форму. Они также имеют ротовой аппарат, который используется для проникновения в кожу и вытягивания крови. Клещи могут передавать множество болезней, включая боррелиоз (болезнь Лайма), крапивницу, вирусный энцефалит, анаплазмоз и другие инфекции. Поэтому, очень важно принимать меры предосторожности при посещении мест, где могут находиться клещи.Эксперты развенчивают популярные мифы и рассказывают всю правду о кровососущих паразитах.1. Надо бояться любых клещей?Нет, всё зависит от вида. Некоторым из этих паукообразных животных интересна разлагающаяся органика, другим — растения.Людям стоит бояться иксодовых, аргасовых и гамазовых клещей. Именно они пьют кровь и переносят болезни.Проще всего столкнуться с иксодовыми, или энцефалитными, клещами. О них и пойдёт речь.2. А собачьи клещи могут навредить человеку?Собачий клещ (Ixodes ricinus) относится к иксодовым клещам, а они опасны для любых теплокровных млекопитающих. В том числе и для людей. Поэтому да, принесённый собакой кровосос может прицепиться к человеку.3. Какие болезни можно заработать?Клещи — переносчики многих заболеваний. Со своей слюной кровопийца может передать вам:Бактериальные инфекции. К ним относится клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), рецидивирующая лихорадка, туляремия и бабезиоз.Риккетсиозные инфекции. Это пятнистые лихорадки, ку-лихорадка, эрлихиоз и анаплазмоз.Вирусные заболевания. Клещевой энцефалит, колорадская клещевая лихорадка, геморрагическая лихорадка Крым — Конго.4. Могут ли клещи переносить гепатит и ВИЧ?Нет, к счастью, такие болезни клещи не распространяют.5. Всем этим можно заразиться где угодно?В Украине, да и то не везде, больше всего распространены клещевой энцефалит и боррелиоз.Есть благополучные и неблагополучные районы. Неблагополучные по-другому называются эндемическими очагами, там высока вероятность заразиться инфекциями, передающимися с укусом паразита. В благополучных, наоборот, риск заражения мал.6. Чем грозят боррелиоз и энцефалит?Эти болезни опасны своими осложнениями. Из-за боррелиоза могут появиться проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, неврологические нарушения, гепатит, воспаление глаз, сильная усталость. Клещевой энцефалит поражает нервную систему.На первых порах обе болезни проявляют себя повышением температуры, головной и мышечной болью. При боррелиозе может появиться специфический симптом — красное пятнышко, окружённое белым и красным ободками.От боррелиоза прививок нет, а вот от энцефалита есть, так что защититься от инфекции вполне реально.7. Если клещ просто прополз по телу, могу я заразиться?Если на коже нет повреждений, заразиться невозможно. Но если есть свежая ранка или трещинка, то паразит всё же может занести туда инфекцию.8. Клещ может укусить меня через одежду и колготки?Нет, одежду клещ прокусывать не станет.Он будет ползать по телу в поисках оголённого места. Поэтому так важно, чтобы во время прогулок на природе одежда прикрывала все части тела.9. Может ли клещ укусить и уползти, не присасываясь?Клещ кусается не просто так. Он вгрызается в тело, чтобы напиться крови. И пока не насытится, не отвалится. Обычно на это ему нужно несколько дней, но в редких случаях трапеза может растянуться до двух недель.10. Могут ли иксодовые клещи забраться под кожу?Возможно, в фильмах ужасов такое и бывает, но в реальной жизни нет. Под кожу клещи не забираются, не бойтесь.11. Как вытащить клеща?Хорошо бы сразу отправиться в больницу, чтобы паразита вытащил доктор и обработал укус. Если нет такой возможности, придётся удалять кровопийцу самостоятельно. Сделать это можно с помощью выкручивателя, пинцета с тонкими кончиками и даже обычной нитки.12. А что, если головка клеща оторвётся?Вам нужно будет вытащить её продезинфицированной иголкой, а затем немедленно обратиться к врачу, ведь ранка может воспалиться.Из-за оставшейся в ране головки процесс инфицирования может продолжиться. В слюнных железах и протоках паразита содержится вирус клещевого энцефалита или боррелиоза, если клещ заражён.13. Все клещи заразные?Нет. После извлечения кровососа его надо сдать на анализ: в лаборатории выяснят, заразен он или нет. Правда, только в том случае, если паразит будет жив.Если в клеще нет возбудителей, просто держите ранку в чистоте, промывайте и обрабатывайте спиртом, чтобы она быстрее зажила.Если же в слюне паразита обнаружена инфекция, обратитесь к врачу-инфекционисту.14. Куда нести клеща на анализ?В любую больницу, где есть врач-инфекционист. Ещё можно обратиться в медицинский центр по изучению эпидемиологической обстановки в регионе.15. Это обязательно?Желательно. Если клещ заразный, вы сможете быстро начать лечение.Если сделать анализ невозможно, следите за самочувствием и при любом недомогании идите к врачу.16. Если клещ отвалится, смогу я понять, что он меня укусил?Это будет сложно. Место укуса превратится в красный бугорок: точно такие же оставляют комары. Правда, чесаться вы не будете.Так что на всякий случай следите за своим состоянием.17. Правда ли, что клещей надо бояться только в мае и июне, а потом они сытые и не кусаются?Нет, это миф. Укусить и передать инфекцию кровосос может в любой период своей жизни, даже в холодный, когда паразит менее активен, чем обычно.Зимой клещи прячутся от холода под землёй. Наружу выползают, когда воздух прогревается до 8 °C. То есть активны паразиты примерно с марта по ноябрь.18. Когда укус опаснее всего?От времени года и других условий это не зависит. Если клещ инфицирован, то укус опасен всегда.19. Где можно наткнуться на клеща?Иксодовые в основном встречаются в лесах, полях, парках и садах. Но подцепить паразита можно и в траве у дома. Вероятность маленькая, но всё же есть. Иногда паразитов во двор приносят животные.20. Могут ли клещи летать или падать с деревьев?Нет, клещи не летают, у них нет крыльев. И не падают с деревьев. Об этом давно говорят учёные.21. Правда, что клещи сидят в основном вдоль тропинок?Не совсем. Клещи могут быть где угодно. Но они предпочитают тёплые и влажные места, часто ползают в кустах и траве, любят края дорожек и подлески.22. Может ли клещ жить у меня дома?Попасть в квартиру паразит может, если вы принесёте его на одежде или он упадёт с вашего домашнего питомца.Но долго кровосос не протянет, ему нужна влага и почва. В квартире он быстро погибнет.23. А можно ли как-то защититься от клещей?Да, можно. Если собираетесь в поход или на прогулку в лес, надевайте плотную одежду с длинными рукавами.Одежду, обувь и снаряжение обработайте раствором перметрина 0,5%. Его можно купить в аптеке. Если самого раствора не оказалось, попросите спрей от педикулёза, содержащий перметрин.На тело же нанесите репеллент с пикардином, диэтилтолуамидом или маслом эвкалипта лимонного. Только тщательно читайте инструкцию.24. А домашние средства помогут?Эксперты считают, что домашние средства лучше не использовать, они вряд ли помогут.25. Если побрызгаться репеллентом или перметрином, клещ точно не укусит?Эффективность репеллентов и перметрина зависит от вида клеща, температуры воздуха, потоотделения и даже физической активности человека. Поэтому нельзя сказать, что они на 100% защитят вас от паразитов.26. Чем питаются иксодовые клещи, пока не попадут на человека?Кровью животных. Чтобы жить, паразиту нужен хозяин. В зависимости от стадии развития клеща, его кормильцем могут быть грызуны, птицы, более крупные животные вроде зайцев, оленей, домашних собак и кошек.Зимой большинство клещей обходятся без еды, при минусовой температуре они не активны.27. Опасны ли клещи для животных?Очень. Клещи переносят и распространяют эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз. От последнего часто умирают собаки. Поэтому паразитов с животных тоже нужно удалять. Если после укуса питомец плохо себя чувствует — не ест, выглядит вялым и уставшим, ведите его к ветеринару.28. Умирает ли клещ после укуса?Нет, после укуса кровопийца не умирает. Это очередной миф.29. Сколько живёт клещ?Всегда по-разному, зависит от того, как часто паразит кормится. Но обычно около 3 лет.30. Может ли самка клеща отложить яйца на коже?Вряд ли такое возможно. Самка откладывает яйца под корой деревьев.