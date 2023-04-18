Диетолог Арзамасцев: вода, зеленый чай и соки полезны в пожилом возрасте
Врач-диетолог Арзамасцев объяснил в интервью пользу употребление воды, зеленого чая, овощных и фруктовых соков в пожилом возрасте. По словам медика, эти напитки помогают поддерживать здоровое функционирование сердца. Эксперт подчеркнул, что циркуляция крови в организме связана с употреблением жидкостей, воды. В отсутствие противопоказаний пить воду следует в количестве до двух литров за день – это улучшает текучесть крови облегчает нагрузку на сердце.
«Также можно отметить некрепкий зеленый чай, который имеет богатый состав антиоксидантов. Они полезны для всех клеток нашего организма, в том числе и для клеток сердца», – добавил Евгений Арзамасцев, беседуя с «Москвой 24».
Помимо этого, эксперт порекомендовал употреблять в пожилом возрасте овощные и фруктовые соки, в которых содержатся витамины и микроэлементы (в частности, нормализующий кровяное давление калий). Такие соки будут полезными в разбавленном виде. Диетолог посоветовал смешивать их с водой в равных частях: такой напиток, по его мнению, будет «суперполезным коктейлем».
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