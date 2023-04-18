5 необычных признаков по всему телу, которые говорят о плохом кровообращении и больном сердце

Выпадение волос на ногах и головокружение — это два признака плохого кровообращения, что может означать, что вы подвержены большему риску проблем с сердцем.Многие связывают плохое кровообращение с холодом или ощущением покалывания. Хотя это может быть вызвано чем-то относительно безобидным, например, синдромом Рейно, оно также может указывать на несколько проблем, которые могут повысить риск сердечных заболеваний и сердечной недостаточности."Для некоторых людей плохое кровообращение будет индикатором того, что кровеносные сосуды сужены, что может сигнализировать о заболевании периферических артерий или атеросклерозе", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Это также потенциальный признак образования тромбов, которые могут привести к инсультам и сердечным приступам, или высокого уровня холестерина — одного из многих факторов, которые могут привести к сердечным заболеваниям.Выпадение волос на нижних конечностях«Хотя некоторым может понравиться гладкая нога, непреднамеренное выпадение волос на ногах и ступнях может быть признаком плохого кровообращения. Отсутствие крови в ногах означает, что волосяные фолликулы не получат достаточного питания и в конечном итоге умрут. Это более заметно у мужчин, многие из которых замечают появление четкой «линии носка» на коже без волос».ЯзвыПлохое кровообращение означает, что заблокированные артерии уменьшают количество крови, попадающей в ноги, что может привести к незаживающим язвам.Эти открытые язвы часто возникают на голени, причем некоторые из них не вызывают боли, что означает, что многие считают их безвредными. Любая повторяющаяся язва или язва, которая не заживает, не должна быть проигнорирована и должна лечиться, чтобы избежать инфекции и дальнейших осложнений.Расстройство желудкаБоль в животе, диарея и кровь в стуле? Это может быть не то, что вы ели. Хотя очень редко это может быть признаком плохого кровообращения. Как и всем жизненно важным органам, ваш желудок нуждается в притоке богатой кислородом крови, чтобы функционировать должным образом.Головокружение и потеря памяти«Чувствуете необъяснимое головокружение, теряете равновесие и забывчивость? Это может быть признаком плохого кровообращения, так как к мозгу поступает недостаточно крови. Ваш мозг сократит некоторые функции, такие как память и равновесие».