Сомнолог Сурненкова рассказала об опасности сна с открытым ртом

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова предупредила, что люди, которые привыкли спать с открытым ртом, часто просыпаются уставшими и в плохом настроении. Такой тип дыхания во время сна не только мешает полноценному отдыху, но и может привести к возникновению различных заболеванийПо словам эксперта, ротовое дыхание во время сна может привести к развитию кариеса, так как слюна высыхает во рту, а она содержит минералы, необходимые для предотвращения кариеса и борьбы с бактериями, вызывающими его. Однако, намного более опасным является апноэ, при котором происходят нарушения дыхания и его остановки. Это расстройство повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и постоянной усталости.Сурненкова отметила, что врачи обычно назначают специальные препараты для лечения апноэ. Также существует сонный гаджет - специальная лента для нижней челюсти, которая помогает, если нижняя челюсть находится в слишком расслабленном состоянии во время сна. Важно также использовать увлажнители воздуха, которые облегчают дыхание спящего, добавила сомнолог.