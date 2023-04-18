Сомнолог Сурненкова рассказала об опасности сна с открытым ртом
По словам эксперта, ротовое дыхание во время сна может привести к развитию кариеса, так как слюна высыхает во рту, а она содержит минералы, необходимые для предотвращения кариеса и борьбы с бактериями, вызывающими его. Однако, намного более опасным является апноэ, при котором происходят нарушения дыхания и его остановки. Это расстройство повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и постоянной усталости.
Сурненкова отметила, что врачи обычно назначают специальные препараты для лечения апноэ. Также существует сонный гаджет - специальная лента для нижней челюсти, которая помогает, если нижняя челюсть находится в слишком расслабленном состоянии во время сна. Важно также использовать увлажнители воздуха, которые облегчают дыхание спящего, добавила сомнолог.
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