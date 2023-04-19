Правила весеннего педикюра: подолог назвала самые частые ошибки, которые делают мастера

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Чтобы ваши ноги не болели, не пришлось прятать их весной и летом в закрытой обуви, важно знать основные правила педикюра, которые помогут избежать плачевных последствий. Что делать можно, а что — категорически нельзя?Правила педикюра можно разделить на две группы. Первая относится к стрижке ногтей, вторая — к обработке кожи. Главная ошибка при подрезании ногтей — удаление уголков ногтевой пластины. Такой педикюр может привести к надлому ногтя и формированию «шипа» на месте срезанного участка. Осколок ногтя начнет впиваться в боковые валики кожи и травмировать ее. Со временем это может привести к деформации и скручиванию ногтевой пластины, образованию мозолей под ногтем или вокруг него.Однако самым неприятным и болезненным последствием вырезания ногтевых уголков является вросший ноготь. Без своевременного лечения он может воспалиться и нагноиться. В этом случае ситуация потребует уже хирургического вмешательства. Подробнее о проблемах ног «Доктору Питеру» рассказала Анна Горчакова, подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Обработка кожи не должна быть агрессивнойНе стоит пытаться стереть кожный покров до состояния пяток младенца — это чревато образованием трещин на пятках. Кроме того, слишком активно орудуя пемзой или теркой, мы заставляем кожу включать защитные механизмы. В результате «розовые пяточки» очень быстро покроются новым, еще более огрубевшим кожным покровом.Еще одно правило касается направления движений. Они должны быть круговыми — по направлению уникального рисунка на коже пяток. Перетирать кожу попрек борозд нельзя, так как это может спровоцировать трещины.Для профилактики проблем с кожей стоп важно обращать внимание на обувь и то, на что мы ее надеваем: носки, чулки, колготы. Они должны четко соответствовать вашему размеру и не передавливать пальцы ног. Особенно этот момент важен для девушек, которые нередко грешат комбинацией из узких капроновых колготок и узких туфель. В этом случае носочек колготок стоит немного оттянуть.Как правильно стричь ногтиСтричь ногти на ногах нужно по линии их естественного роста. Не стоит пытаться придать ногтю округлую форму и тем более обрезать его уголки. В идеале длина ногтя должна заканчиваться на уровне мягкой ткани ногтевой пластины. Обрезать ногти под корень не следует.Во-первых, это опасно попаданием под ноготь болезнетворных микроорганизмов.Во-вторых, грозит врастанием ногтя в дистальный, или передний, валик.Наконец, не стоит забывать о регулярности. Частота, с которой делают педикюр, зависит от скорости роста ногтей. В среднем они отрастают на 1 мм в месяц, поэтому медицинский педикюр выполняется раз в 3-6 недель.Чем отличается салонный педикюр от медицинскогоЗадача медицинского педикюра — оздоровление и профилактика заболеваний. Салонный педикюр в большей степени нацелен на красоту и эстетику. А вот в физиологии и строении ногтей мастера разбираются далеко не всегда. Частая ошибка салонного педикюра — полное спиливание верхнего слоя ногтевой пластины.Обычно манипуляцию проводят, чтобы усилить сцепку гель-лака с поверхностью ногтя. В результате ногтевая пластина теряет свою защитную функцию и становится более уязвимой для проникновения грибковой инфекции. Спиливать ноготь можно только при наличии медицинских показаний, например при лечении грибковых поражений.Гель-лак также утолщает ноготь и оказывает на него дополнительное давление. В перспективе это может спровоцировать отслаивание ногтевой пластины от ногтевого ложа. Обычно с такой проблемой к подологам чаще всего обращаются женщины после 5-7 лет ношения гель-лака.Как проходит лечение у подологаПрием у подолога, как и у любого врача, начинается с осмотра и сбора анамнеза. Врач внимательно осматривает стопу, узнает, как пациент ухаживает за ногтями, какую обувь носит, а еще обязательно уточняет о наличии у человека хронических заболеваний вроде диабета и других.Основным методом работы подолога является аппаратная обработка ногтевой пластины, которую выполняют на специализированном оборудовании. Если пациент страдает грибком или другими инфекционными заболеваниями, то лечение подолог проводит в тандеме с дерматологами и коллегами других смежных медицинских специальностей.Как понять, что пора обращаться к врачуПеречень проблем, решением которых занимается подолог, достаточно обширен. Прежде всего это натоптыши, трещины на коже, грибковые поражения, вросшие ногти. Многих пациентов также беспокоят стержневые мозоли — это разновидность сухой мозоли с плотным корнем, врастающим глубоко под кожу.При принятии решения о консультации с подологом можно ориентироваться как на визуальные изменения ногтевой пластины, так и на внутренние ощущения. Первым звоночком здесь становятся дискомфорт и болезненные ощущения в области ногтевых пластин или стоп. Обычно это колющая или стреляющая боль, которая усиливается по мере усугубления проблемы.