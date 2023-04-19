Исследование Университета Тафтса: именно эти несладкие популярные продукты вызывают диабет

Сахарный диабет, вопреки распространенному мнению, может настигнуть не только любителей сладкого. Есть и другие пищевые привычки, которые существенно повышают риск столкнуться с этой опасной болезнью.Не стоит недооценивать важность здорового питания. Очень многие болезни, способные свести человека в могилу, нередко развиваются именно из-за безответственного отношения к еде.Так, ученые Университета Тафтса в США установили: именно несбалансированный рацион стал причиной развития диабета второго типа в 70% случаев. Причем речь не о людях, которые просто ели слишком много сладкого, все намного интереснее.Симптомы диабета второго типа:слабость;чрезмерная утомляемость;сухость во рту;постоянная жажда;зуд кожи и слизистых;вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;перед глазами периодически появляется «туман»;вы стали резко терять или набирать вес.В рамках исследования ученые проанализировали данные из 184 стран, полученные в период с 1990 по 2018 год. Авторы работы рассмотрели 11 пищевых факторов, связанных с повышенным риском диабета второго типа: недостаток цельнозерновых продуктов, переизбыток рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса и другие.В результате оказалось, что самым значительным фактором и главной причиной развития диабета стало потребление углеводов низкого качества. Кроме того, ученые установили, что диабет вызывает любовь к переработанному мясу: колбаса, бекон и салями повышают риски. Также среди вредных привычек авторы работы выделяют любовь к сладким лимонадам и подслащенным фруктовым сокам.В 39% случаев диабет диагностировали у людей, которые ели слишком мало фруктов, некрахмалистых овощей, орехов и семян.Интересно, что в регионах, где основу традиционной кухни как раз составляет картофель и мясо, исследователи заметили самый большой процент новых случаев диабета второго типа, связанного с неправильным питанием. В число этих стран попали, например, Польша и Россия. Кроме того, высокие уровни заболеваемости зафиксировали в Латинской Америке: в этих краях любят сладкие напитки и едят слишком мало цельного зерна.