«Пушистая грелка» — кошки-целители

Собака находится рядом с человеком так давно, что породы сильно различаются друг от друга, а кошка – намного меньше, поэтому большая часть животных, которые живут рядом с нами, по большому счету, относятся к виду кошка домашняя обыкновенная. В таком животном намешано всего понемногу: характерные черты всех пород проявляются поочередно, иногда вступая в противоречие друг с другом. Сегодня кошка подвижна и весела, назавтра – агрессивна и вспыльчива, то ласкается, то царапается – об этом хорошо знают «кошковладельцы», отмечает Таисья Федосеева в книге «Очищение организма».Про лечебное воздействие этих животных можно говорить часами: они успокаивают, снижают агрессивность, нормализуют кровяное давление, снимают боли в сердце и в ногах. Они чувствуют, где в нашем теле есть отрицательная энергия, и принимают ее на себя. Стоит больному человеку только прилечь, а мурлыкающий питомец уже тут как тут.При бронхите кошка непременно свернется клубочком у вас на груди, при радикулите развалится на вашей пояснице, при артрите прильнет к воспаленному суставу, а при головной боли пристроится сверху на манер головной шапки. И будет греть до тех пор, пока вам не станет легче. Не бойтесь за своего пушистого любимца – ему это не повредит, ведь кошке отрицательная энергия не только не вредна, но полезна: кошки перерабатывают полученную от человека отрицательную энергию в положительную и употребляют ее себе на пользу. И все же не перегружайте свою кошку отрицательной энергией. Кошка сама чувствует, когда ей достаточно, и отойдет от вас, если почувствует перегрузку, если хотите ее поберечь – в такие моменты не сажайте ее насильно себе на колени.Чтобы кошка стала вашим целителем, нужны дружеские отношения между вами: посторонняя, дворовая или соседская, кошка лечить вас не будет. Доброму отношению к своему питомцу прямо пропорционален эффект от лечения.Но и лечить она готова вас не во всех случаях и не всегда. Зависит это и от нас самих, и от того, какая у нас кошка. Во-первых, чтобы наладился нормальный энергообмен, вы должны быть к нему готовы. Кошка-то к нему готова – а вот вы? Практика показывает: далеко не всегда. Разумом вроде бы и понимаешь, что нужно выздоравливать, но на подсознательном уровне расстаться с болезнью не готов. Значит, чем-то нас устраивает эта болезнь. Есть какие-то серьезные причины для того, чтобы она не уходила. И только когда вы разберетесь с этими препятствиями к выздоровлению, сидящими внутри вас, только когда будете готовы действительно от болезни избавиться – тогда и кошка поможет.Не требуйте от животного невозможного – кошка не хирургическая операция и не курс лечения в клинике. И не при всякой болезни она поможет: не вылечит кошка перитонит, сепсис, менингит, катаракту и глаукому, а при онкологии сможет только облегчить боль – да и, скорее всего, заболеет сама.Кроме того, исцеление будет возможно тогда, когда характер вашей кошки таков, что она готова вас лечить. Ведь у кошек, как и у людей, могут быть разные характеры – бывают спокойные, а бывают агрессивные, бывают доверчивые, а бывают склонные к вражде. Вылечит вас скорее кошка со спокойным, доверчивым характером. На ваши взаимоотношения с животным накладывают свой отпечаток особенности породы, хотя от породы напрямую они не зависят.Сибирские кошки. Это не очень доверчивые животные, которые не отличаются особо миролюбивым характером. Они достаточно медлительны, и все процессы в ее организме несколько замедленны, а потому целительство будет долгим.Но зато эта кошка способна поглощать сразу большие порции отрицательной энергии. Она может вам заметно облегчить болезнь, проведя полдня у вас на коленях, но зато в следующие два дня вы ее никакими силами не заставите вам помочь. А вот кровообращение кошка поможет улучшить и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеющими органической природы, справится. Ушибы, головные боли, бессонница, воспалительные процессы, боли в желудке и печени – вот на чем специализируются кошки сибирской породы.Европейская короткошерстная кошка. Эти животные хорошо идут на контакт, миролюбивы, неагрессивны. Они очень подвижны и способны за короткий срок быстро снять с вас отрицательную энергетику. Целительство будет протекать короткими, но частыми сеансами – вскоре она снова подойдет к вам.Персидские кошки. Этих кошек вывели как некое приложение к дизайну дома, они малоактивны, довольно апатичны, любят покой, неагрессивны, спят чуть ли не 22 часа в сутки. Все процессы в организме этой кошки замедленны, и к окружающему миру она, в общем, равнодушна, поэтому будет забирать у вас отрицательную энергию лениво, малыми дозами и достаточно редко. Эта кошка лишь чуть-чуть вас полечит, а дальше будет бездействовать, даже если вы сильно страдаете.Сиамская кошка. Это очень подвижные, агрессивные, чувствительные животные. Они общительны, но четко различают, где любимый ею человек, а где нет.Лечить будет только тех, кого любит, кто хорошо ей знаком, и только тогда, когда сама захочет. Она сразу берет отрицательную энергию большими порциями и очень скоро приходит за новой, поэтому ее воздействие эффективно.Ориентальные кошки. Очень похожи на сиамских, но еще более нервозны и еще более избирательны к людям. Будет исцелять лишь тогда, когда она в благодушном настроении, и ее ничто не беспокоит.Ангорские кошки. Они очень нежны, доверчивы и почти совсем не агрессивны. В силу своей тонкой нервной организации хорошо умеет «диагностировать» человека, точно различая, где у него больное место. Способна заниматься откачиванием отрицательной энергии довольно долго, но прежде ее надо улестить, приласкать, всячески продемонстрировать ей свою любовь, заботу. Ее воздействие – одно из самых эффективных.Русские голубые кошки. По характеру, повадкам, подвижности происходящих в организме процессов приближаются к европейским короткошерстным. Они способны забрать много отрицательной энергии сразу, но очень вольнолюбивы и лечат только тогда, когда ее к этому не принуждают, а когда ей самой хочется с вами пообщаться.Невские маскарадные кошки. Это гибрид сиамской и сибирской пород – она пушиста, как сибирская, а окрас мордочки у нее похож на маску, как у сиамской. Поэтому она взяла характерные черты как сибирской, так и сиамской кошек. Нехотя и малыми дозами забирает отрицательную энергию.Чтобы понять, хороший ли целитель ваша кошка, приглядитесь к ней: как она движется, быстро или медленно, много ли спит, часто ли требует пищи. Чем чаще кошка становится голодной и чем меньше она спит, тем активнее идут процессы в ее организме, а значит, тем быстрее она будет снимать вашу отрицательную энергию и тем меньше времени ей захочется этим заниматься. Медлительная кошка будет снимать энергию меньшими дозами и дольше.Но самое главное – хочет ли кошка с вами общаться? Если кошка сама ластится к вам, любит примоститься, урча, у вас на коленях или рядом, значит, она хороший целитель. То есть критерий успешного лечения – друзья вы с кошкой, или нет.