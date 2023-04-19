Можно ли есть мороженое, когда болит горло
Однако, стоит помнить, что потребление большого количества мороженого может ухудшить состояние, особенно если горло болит из-за инфекции, поэтому рекомендуется употреблять его в разумных количествах.
Почему может болеть горло
Часто боль в горле связывают с переохлаждением: не надел шарф — здравствуй, хорошо знакомое ощущение застрявшего в глотке кактуса. Поэтому простывшие люди с опаской смотрят на мороженое. На самом деле воспаление вызывает не холод сам по себе, а вирусные и бактериальные инфекции, которые атакуют организм с ослабленным иммунитетом. К тому же боль бывает очень разной — от локального дискомфорта до серьёзных проблем с глотанием.
Довольно распространённый тип воспаления горла называют фарингитом. Обычно при фарингите горло краснеет, возникает ощущение першения — оно неприятное, но в целом не доставляет человеку серьёзных страданий. ?
Если воспаление затронуло связки, а голос становится хриплым — это ларингит. Для него характерна царапающая боль, можно столкнуться и с ощущением кома в горле или чувством, будто в глотке что?то щекочет и заставляет постоянно прокашливаться.
А вот при остром тонзиллите, или ангине, каждый глоток сопровождает сильная боль. Дело в том, что недуг поражает нёбные миндалины: они покрываются гнойным налётом и отекают. Иногда так сильно, что перекрывают дыхательные пути.
Одно из серьёзных осложнений тонзиллита — абсцесс. В этом случае бактериальное заражение распространяется на ткани вокруг миндалин и в горле образуется внушительный гнойник. При абсцессе человеку тяжело открывать рот, сглатывать слюну, мучительная боль может отдавать в уши и зубы.
Поможет ли мороженое вылечить больное горло
Вылечить — точно нет. Так как причины заболевания кроются в инфекциях, терапия должна быть направлена на борьбу с вирусами и бактериями. Для облегчения состояния специалисты назначают антисептические и противовоспалительные препараты. А в тяжёлых случаях — прибегают к помощи антибиотиков или даже хирургическим манипуляциям.
Однако многие рекомендации по самостоятельному лечению действительно помогают справиться с симптомами болезни. Например, обильное питьё увлажняет воспалённую слизистую и снимает раздражение.
С холодными напитками и мороженым есть нюансы. Так, эксперты исследовательского центра Mayo Clinic советуют есть десерт при фарингите или воспалении, вызванном стрептококками, чтобы приглушить боль, так как холод оказывает анестезирующее действие. А вот для ларингита такая рекомендация отсутствует. Возможно, потому, что голосовые связки больше любят тепло.
В гайде американских Центров по профилактике и контролю заболеваний о какой?то практической пользе мороженого (как и другой холодной еды и напитков) вообще не идёт речи. Поэтому стоит ориентироваться на собственные ощущения: если пара кусочков эскимо действительно облегчает состояние, не отказывайте себе в удовольствии.
Особняком в этом вопросе стоит абсцесс. Если болезнь не «?поймать» на ранней стадии, то врачу придётся вскрывать гнойник и дренировать рану. В этом случае лучше заранее попросить у специалиста рекомендации по питанию и выяснить, какие продукты и какой температуры можно есть после манипуляции.
Как правильно есть мороженое, когда болит горло
Когда горло воспалено, не нужно лишний раз его раздражать. Выбирайте «?мягкое» лакомство — без кислых добавок, орехов, семечек и кусочков шоколада.
Не переедайте: ни в одной рекомендации не написано, что мороженое можно есть тоннами. К тому же не стоит забывать, что питание должно быть полноценным и сбалансированным. Во время болезни это особенно важно.
Если вам тяжело глотать, не откусывайте крупные ломтики, которые с трудом пролезают в пищевод. Подождите, пока эскимо или шербет немного подтает.
А ещё после десерта стоит прополоскать горло. Микроорганизмы?возбудители любят сладкую среду, поэтому остатки мороженого лучше смыть антисептическим раствором.
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