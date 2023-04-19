Врач Сурненкова: сон с открытым ртом говорит о наличии обструктивного апноэ

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Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова: у дышащего ртом человека ухудшается качество сна, повышается риск кариеса, других заболеваний.Сомнолог Сурненкова сообщила: сон с открытым ртом делает людей подверженными кариесу.«Когда люди дышат через рот, во рту высыхает слюна, которая содержит минералы, помогающими остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его», - сказала медик в интервью.Беседуя с «Лайфом», Татьяна Сурненкова также предупредила: сон с открытым ртом может говорить о наличии обструктивного апноэ – расстройства дыхания у спящих людей. При апноэ происходит блокировка дыхательных путей, что и вынуждает человека приоткрывать рот. Однако какое-то время он не дышит, и подобные остановки дыхания могут возникать неоднократно на протяжении ночи. Специалист заметила, что люди с обструктивным апноэ становятся склонными к развитию многих опасных нарушений.«Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии».Сомнолог Сурненкова назвала симптомы, по которым можно определить наличие такой проблемы как апноэ.Сухость во рту.Боль в горле.Плохое состояние зубов, десен.Отталкивающий запах изо рта.Громкий храп.Утренняя головная боль.Сонливость днем.Плохая концентрация внимания.Эксперт подчеркнула, что апноэ необходимо лечить.