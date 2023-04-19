Врач Сурненкова: сон с открытым ртом говорит о наличии обструктивного апноэ
Сомнолог Сурненкова сообщила: сон с открытым ртом делает людей подверженными кариесу.
«Когда люди дышат через рот, во рту высыхает слюна, которая содержит минералы, помогающими остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его», - сказала медик в интервью.
Беседуя с «Лайфом», Татьяна Сурненкова также предупредила: сон с открытым ртом может говорить о наличии обструктивного апноэ – расстройства дыхания у спящих людей. При апноэ происходит блокировка дыхательных путей, что и вынуждает человека приоткрывать рот. Однако какое-то время он не дышит, и подобные остановки дыхания могут возникать неоднократно на протяжении ночи. Специалист заметила, что люди с обструктивным апноэ становятся склонными к развитию многих опасных нарушений.
«Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии».
Сомнолог Сурненкова назвала симптомы, по которым можно определить наличие такой проблемы как апноэ.
Сухость во рту.
Боль в горле.
Плохое состояние зубов, десен.
Отталкивающий запах изо рта.
Громкий храп.
Утренняя головная боль.
Сонливость днем.
Плохая концентрация внимания.
Эксперт подчеркнула, что апноэ необходимо лечить.
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