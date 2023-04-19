Яд, способный вызывать рак: назван самый опасный продукт в холодильнике

Нельзя беспечно относиться к одной категории продуктов, что мы храним в холодильнике. Опасно, даже если там оказался один подозрительный объект.Токсиколог, профессор Михаил Кутушов в соцсети рассказал о том, какая серьезная опасность для здоровья может нас поджидать в собственных холодильниках. Нельзя уподобляться известному гоголевскому герою Плюшкину и хранить «на черный день» испорченный плесенью продукт.Даже если мы отрежем кусочек плода или иного продукта, где видна белая либо зеленая плесень, это не значит, что остальная часть этого блюда безопасна.Скупой точно платит дважды, это, как минимум. Испорченное здоровье — слишком большая цена за сомнительную «экономию». Споры плесени, проникая в кровоток, разносятся по всему телу. Провоцируя аллергию, бронхиальную астму, расстройство пищеварения, проблемы с печенью и легкими, кожные заболевания, злокачественные новообразования.Плесень распространяется глубоко и часто незаметно для глаза, лишь местами проступая на поверхность. Поэтому безжалостно выбрасывать надо и сам подпорченный продукт, и те, что его окружают, могли соприкасаться.