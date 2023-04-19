PLOS Pathogens: слюна комара может подавлять иммунную систему человека

Давно известно, что комары представляют серьезную угрозу для нашего человеческого здоровья. Более того, это самое смертоносное животное в мире, а болезни, переносимые комарами, являются причиной более миллиона смертей в год. Между тем, беспокоиться надо не только об их укусах. Новое исследование, опубликованное в PLOS Pathogens, показывает, как слюна комара, переносящего вирус денге, насыщена веществом, которое может подавлять реакцию нашей иммунной системы и повышать риск заражения.С помощью трех отдельных методов анализа ученые идентифицировали особый тип вирусной РНК или химического мессенджера, называемого sfRNA, в слюне инфицированного комара. По сути, он блокирует защитные механизмы организма человека от инфекций.«Невероятно, что вирус может захватывать эти молекулы, чтобы их совместная доставка в месте укуса комара давала ему преимущество в установлении инфекции. Эти результаты открывают новые перспективы в отношении того, как мы можем противодействовать инфекциям, вызванным вирусом денге, с самого первого укуса комара», — говорит биохимик Таня Стрилец из Университета Вирджинии.sfRNA загружается в компартменты мембраны, называемые внеклеточными везикулами, и готова к доставке. По словам исследователей, вирус денге, по-видимому, «подрывает биологию комаров», чтобы повысить его шансы на распространение.В тестах на иммортализованных клеточных линиях команда подтвердила, что полезная нагрузка sfRNA действительно увеличивает уровень вирусной инфекции, закладывая основу для того, чтобы человеческий организм был не так хорошо подготовлен к атаке.Эти sfRNAs были обнаружены ранее в вирусах, переносимых насекомыми, включая Зика и желтую лихорадку. В более общем плане их роль, по-видимому, заключается в том, чтобы мешать передаче химических сигналов, используемых организмом при репликации вируса.«Мы предполагаем, что, вводя эту РНК в место укуса, инфицированная денге слюна подготавливает почву для эффективной инфекции и дает вирусу преимущество в первой битве между ним и нашей иммунной защитой», — поясняют исследователи.Денге — серьезная проблема, ежегодно ею заражаются около 400 миллионов человек и возможно повторное заражение. Симптомы включают лихорадку, тошноту и кожную сыпь, в небольшом числе случаев это может привести к внутреннему кровотечению или даже смерти.На данный момент нет способа вылечить вирус, есть только методы борьбы с симптомами. Хотя мы все еще далеки от лекарства для лечения лихорадки денге, для борьбы с ней важно больше узнать о ней и о том, как она распространяется.Команда надеется, что его открытие может привести к более эффективным профилактическим мерам против вируса денге с момента заражения, но лучший способ обезопасить себя остается прежним: избегать укусов.«Я не сомневаюсь, что лучшее понимание фундаментальной биологии передачи в конечном итоге приведет к эффективным мерам по блокировке передачи. Наши результаты почти наверняка будут применимы к инфекциям, вызванным другими флавивирусами. Специфические молекулы здесь вряд ли применимы к малярии, но эта концепция применима к вирусным инфекциям», — говорит вирусолог Мариано Гарсия-Бланко из Университета Вирджинии.