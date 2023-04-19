PLOS Pathogens: слюна комара может подавлять иммунную систему человека
С помощью трех отдельных методов анализа ученые идентифицировали особый тип вирусной РНК или химического мессенджера, называемого sfRNA, в слюне инфицированного комара. По сути, он блокирует защитные механизмы организма человека от инфекций.
«Невероятно, что вирус может захватывать эти молекулы, чтобы их совместная доставка в месте укуса комара давала ему преимущество в установлении инфекции. Эти результаты открывают новые перспективы в отношении того, как мы можем противодействовать инфекциям, вызванным вирусом денге, с самого первого укуса комара», — говорит биохимик Таня Стрилец из Университета Вирджинии.
sfRNA загружается в компартменты мембраны, называемые внеклеточными везикулами, и готова к доставке. По словам исследователей, вирус денге, по-видимому, «подрывает биологию комаров», чтобы повысить его шансы на распространение.
В тестах на иммортализованных клеточных линиях команда подтвердила, что полезная нагрузка sfRNA действительно увеличивает уровень вирусной инфекции, закладывая основу для того, чтобы человеческий организм был не так хорошо подготовлен к атаке.
Эти sfRNAs были обнаружены ранее в вирусах, переносимых насекомыми, включая Зика и желтую лихорадку. В более общем плане их роль, по-видимому, заключается в том, чтобы мешать передаче химических сигналов, используемых организмом при репликации вируса.
«Мы предполагаем, что, вводя эту РНК в место укуса, инфицированная денге слюна подготавливает почву для эффективной инфекции и дает вирусу преимущество в первой битве между ним и нашей иммунной защитой», — поясняют исследователи.
Денге — серьезная проблема, ежегодно ею заражаются около 400 миллионов человек и возможно повторное заражение. Симптомы включают лихорадку, тошноту и кожную сыпь, в небольшом числе случаев это может привести к внутреннему кровотечению или даже смерти.
На данный момент нет способа вылечить вирус, есть только методы борьбы с симптомами. Хотя мы все еще далеки от лекарства для лечения лихорадки денге, для борьбы с ней важно больше узнать о ней и о том, как она распространяется.
Команда надеется, что его открытие может привести к более эффективным профилактическим мерам против вируса денге с момента заражения, но лучший способ обезопасить себя остается прежним: избегать укусов.
«Я не сомневаюсь, что лучшее понимание фундаментальной биологии передачи в конечном итоге приведет к эффективным мерам по блокировке передачи. Наши результаты почти наверняка будут применимы к инфекциям, вызванным другими флавивирусами. Специфические молекулы здесь вряд ли применимы к малярии, но эта концепция применима к вирусным инфекциям», — говорит вирусолог Мариано Гарсия-Бланко из Университета Вирджинии.
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