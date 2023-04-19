Почему желтеют ногти на ногах: 5 неочевидных причин

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Желтый оттенок ногтей не всегда свидетельствует о грибковой инфекции. Довольно часто причина желтизны кроется в других вещах.Некоторые из них вполне безобидны, другие же заставляют всерьез задуматься об избавлении от вредных привычек.Лак для ногтейЕсли вы красите ногти обычным, а не гель-лаком, а также игнорируете базовые принципы педикюра (в частности, не наносите базу), то красящий пигмент попадает на пластину и меняет ее цвет.ЛекарстваПорой ногти приобретают желтизну при приеме определенных лекарств, а именно антибиотиков. В таком случае не стоит бить тревогу, нормальный цвет вернется по завершении курса лечения.Деформация стопЕсли стопы деформированы, на ногтевую пластину оказывается физическое давление, и она начинает желтеть. В данном случае за помощью нужно обращаться к ортопеду.КурениеУ курильщиков окрашивание ногтевой пластины происходит из-за дыма, который попадает в верхние слои пластины. Чтобы вернуть ногтям прежний цвет, важно отказаться от вредной привычки.ВозрастПожилые люди часто принимают антибиотики, а также страдают от естественной деформации стоп. В совокупности все это и приводит к желтизне ногтей. Чтобы избежать проблемы, важно ухаживать за ногтями, наблюдаться у ортопеда и делать медицинский педикюр у подолога.