Почему желтеют ногти на ногах: 5 неочевидных причин
Некоторые из них вполне безобидны, другие же заставляют всерьез задуматься об избавлении от вредных привычек.
Лак для ногтей
Если вы красите ногти обычным, а не гель-лаком, а также игнорируете базовые принципы педикюра (в частности, не наносите базу), то красящий пигмент попадает на пластину и меняет ее цвет.
Лекарства
Порой ногти приобретают желтизну при приеме определенных лекарств, а именно антибиотиков. В таком случае не стоит бить тревогу, нормальный цвет вернется по завершении курса лечения.
Деформация стоп
Если стопы деформированы, на ногтевую пластину оказывается физическое давление, и она начинает желтеть. В данном случае за помощью нужно обращаться к ортопеду.
Курение
У курильщиков окрашивание ногтевой пластины происходит из-за дыма, который попадает в верхние слои пластины. Чтобы вернуть ногтям прежний цвет, важно отказаться от вредной привычки.
Возраст
Пожилые люди часто принимают антибиотики, а также страдают от естественной деформации стоп. В совокупности все это и приводит к желтизне ногтей. Чтобы избежать проблемы, важно ухаживать за ногтями, наблюдаться у ортопеда и делать медицинский педикюр у подолога.
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Добавил belyash в категорию Разное
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