Врач Андреева: заведите привычку рано ложиться спать - 5 причин

Многочисленные преимущества связаны с хорошим сном. Тем не менее, большинство из нас любит ложиться спать поздно, и мы должны предупредить вас, что эта привычка значительно вредит будущему. Правильный режим сна также поможет вам в разумной степени повысить метаболизм.Ранний сон должен сочетаться с пробуждением в ранние часы."Несколько исследований продемонстрировали многообещающие результаты раннего отхода ко сну. Хороший ночной сон напрямую связан с несколькими проблемами со здоровьем, и тем, кто ложится спать поздно, будет трудно их избежать", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Для взрослого человека достаточно 7-9 часов крепкого сна. Если вы не соблюдаете регулярный режим сна, вы увеличиваете шансы своего организма на несколько болезней.Сбалансированный уровень сахара в кровиВсем известен тот факт, что сон восстанавливает обмен веществ в организме и приводит к тому, что пища, которую вы потребляете, разумно преобразуется в энергию. Если вы лишаете себя сна, это, скорее всего, повлияет на уровень сахара в крови. Эта привычка подвергает ваше тело высокому риску диабета 2 типа.Высокий уровень стрессаПосле напряженного дня сон — единственный фактор, который поможет вашему телу восстановиться и расслабиться. Гормоны стресса выделяются организмом, который не высыпается. Когда вы находитесь в состоянии стресса, вы не можете оставаться продуктивным. Также высока вероятность того, что вы в конечном итоге почувствуете тревогу.Увеличение весаМногочисленные отчеты свидетельствуют о сильном влиянии сна на ваше тело. Различные исследования показали, что люди, лишенные сна, чаще борются с ожирением. В первую очередь это связано с тем, что плохой цикл сна напрямую влияет на аппетит из-за гормонального дисбаланса между лептином и грелином.Лучшая памятьВаше тело может установить все связи во время сна и помочь вам создать воспоминания. Вот почему мы считаем глубокий сон очень важным. Не только память, но и качественный сон также помогут вам оставаться бодрым и энергичным. Вы также почувствуете, что вам стало намного легче сосредотачиваться и концентрироваться.Тело восстановит себяКак только вы заснете, тело начнет работать над самовосстановлением. Вы также почувствуете себя достаточно энергичным, что со временем появится на ваших тренировках. Как только вы освоите основную мыслительную часть, ваше тело также будет намного лучше реагировать на решение проблем, принятие решений и планирование.