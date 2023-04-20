Что делать, если вы обнаружили клеща на себе или в своём доме?

Самое главное – действовать быстро. Самые важные – 48 часов после укуса клеща. Если всё делать правильно, можно защитить себя от опасной инфекции.Если вы обнаружили на теле или в своей квартире клеща, важно как можно скорее от него избавиться. Рассказываем, как это сделать правильно, а также как обезопасить свой дом или квартиру от проникновения опасных насекомых.Когда может укусить клещ?«Высокий» сезон для клещей в нашей стране обычно приходится на май и сентябрь. Но это не означает, что в остальные месяцы можно не беспокоиться: встретить этих опасных насекомых можно в лесу, парке или поле на протяжении всей весны после пробуждения клещей и до конца лета.Чем опасны клещи?Они переносят болезни, которые могут стать причиной инвалидности и даже смерти. Но есть и хорошая новость: опасное вещество насекомое впрыскивает в кровь в тот момент, когда, насосавшись крови, вытаскивает хоботок из тела жертвы – следовательно, если вовремя обнаружить клеща и снять его с себя до того, как он успеет впиться с тело или напиться крови, с высокой долей вероятности можно избежать заражения.Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?Как можно скорее снимите одежду и обувьЧаще всего мы «цепляем» клещей во время прогулок в лесу, поле или на лугу, а также во время садово-полевых работ. Часто клещ цепляется за одежду или обувь, а уже потом с нее перебирается на кожу. Чтобы этого избежать, сразу после возвращения с прогулки снимите абсолютно всю одежду и обувь (причем желательно сделать это за пределами дома или хотя бы в ванне, которую потом стоит как следует ополоснуть водой), хорошенько ее вытряхните, а еще лучше – сразу забросьте в стиральную машину или сушилку.Примите душКак можно скорее после возвращения домой – потоки теплой воды смоют тех насекомых, которые еще не успели впиться в кожу. Эксперты полагают, что горячий душ, принятый в течение двух часов после пребывания на природе, снижает риск заболевания болезнью Лайма вдвое.Внимательно осмотрите все телоСразу после душа стоит внимательно осмотреть все тело, особенное внимание уделяя области за ушами, под волосами, в складках паха и ягодиц, между пальцами на ногах и руках, в локтевых и коленных сгибах. Еще более эффективно проверять кожу на ощупь – так проще заметить насекомое.Как можно скорее снимите клещаЕсли вы обнаружили впившегося клеща, важно как можно скорее его удалить. Обратитесь в поликлинику или сделайте это самостоятельно, следуя инструкции. Можно воспользоваться специальными приспособлениями для удаления клещей (строго следуя инструкции) или сделать это с помощью нитки или пинцета, стараясь захватить насекомое как можно ближе к хоботку и вытягивая его медленными круговыми движениями.Не выбрасывайте клещаУдаленного клеща не надо выбрасывать: вместо этого отнесите его в ближайшую поликлинику или станцию эпидемиологического надзора, где специалисты проверят, не является ли насекомое переносчиком опасной инфекции.Наблюдайте за состоянием кожиДаже если вы не нашли клеща после возвращения из леса, в течение нескольких дней стоит внимательно осматривать кожу. Возможно, насекомое отпало само: в этом случае на коже может остаться небольшой темно-синий синяк, который вскоре может изменить цвет на темно-красный или пурпурный, светлее от центра к краям. Также может появится припухлость и зуд в области укуса. В этом случае следует как можно скорее обратиться к врачу.Не игнорируйте симптомыОзноб, повышение температуры, головная боль, усталость, ломота в суставах и боли в мышцах – если какие-то из этих симптомов появились вскоре после прогулки на природе, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Большинство из инфекций, которые переносят клещи, требуют быстрого реагирования – не теряйте времени!Что делать, если вы нашли клеща в своей квартире?Клещи не очень любят закрытые пространства и сами по себе редко проникают в дома и квартиры. Но вы можете случайно принести насекомое на обуви или одежде, а также они могут попасть внутрь с вашим питомцем. Вот что нужно предпринять, если вы заметили клеща в своем доме или квартире:немедленно и тщательно осмотрите себя, членов своей семьи и домашних питомцев;как можно тщательнее пропылесосьте всю квартиру, особенно внимание уделите мягкой мебели;постирайте пледы, наволочки, шторы – в их складках клещи любят скрываться;дополнительно обработайте спреем от клещей домашних питомцев.Как безопасно извлечь клеща?Как вытащить клеща пинцетомВажно правильно подобрать пинцет: его края должны быть максимально узкими, не подойдут приспособления с плоскими или широкими краями. Далее, если пинцет готов, действуйте так:Тщательно вымойте руки, наденьте защитные перчатки, продезинфицируйте пинцет;Аккуратно захватите клеща пинцетом как можно ближе к участку кожи, медленно и плавно, не совершая резких движений, тяните его вверх. Ни в коем случае не крутите пинцет и не старайтесь вырвать клеща, иначе можете оторвать головку;Когда клещ будет извлечен, уберите его в приготовленную банку, продезинфицируйте место укуса и еще раз тщательно вымойте руки.Как вытащить клеща ниткойВымойте руки, наденьте перчатки;Завяжите нитку в узел вокруг клеща у самого хоботка;Аккуратными и плавными движениями тяните нитку вверх, не пытаясь выкручивать клеща;После окончания процедуры продезинфицируйте место укуса и еще раз тщательно вымойте руки.Как вытащить клеща выкручивателемПосле того, как вы тщательно вымыли руки, надели перчатки и продезинфицировали выкручиватель, аккуратно подведите его к телу клеща таким образом, чтобы насекомое оказалось в расщелине между двумя зубцами.После этого начните медленно и плавно вращать ручку вокруг своей оси, пока полностью не извлечете паразита.После окончания процедуры продезинфицируйте место укуса и еще раз тщательно вымойте руки.Что делать, если оторвалась головка клещаПротрите кожу ваткой или мягкой тряпочкой, смоченной в любом дезинфицирующем средстве;Продезинфицируйте иголку и прокалите ее на огне;С помощью иглы извлеките головку;Еще раз продезинфицируйте ранку.