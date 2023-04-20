Диетолог Королева: при аллергии на пыльцу нужно отказаться от некоторых продуктов
Весной с началом периода цветения люди, имеющие аллергию на пыльцу, начинают ощущать характерный дискомфорт. Диетолог Маргарита Королева предупредила в интервью, что некоторые продукты (овощи, фрукты) способствуют усилению неприятных проявлений у аллергиков или даже провоцируют их возникновение.
При аллергии на пыльцу нужно отказаться от таких продуктов на время цветения растений-аллергенов, подчеркнула медик.
«Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей. Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь», - рассказала диетолог Королева
Также врач перечислила другие продукты, усугубляющие негативные реакции организма у тех, кто страдает поллинозом.
Мед.
Морковь.
Картофель.
Болгарский перец.
Орехи.
Морепродукты.
Арахис.
Куриные яйца.
Молочная продукция.
Продукты с глютеном.
«Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня, черешня, киви», - добавила эксперт.
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