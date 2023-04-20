Чем опасен варикоз
Варикоз может привести к различным осложнениям и проблемам со здоровьем. Чаще всего люди с варикозом сталкиваются с застоем крови в ногах, отечностью и венозной недостаточностью. Это состояние, при котором кровь не может нормально циркулировать в нижних конечностях из-за неисправности клапанов в венах.
Но главным осложнением, с которым сталкиваются люди, страдающие на варикоз, является тромбофлебит. Это воспалительный процесс в стенке вен, при котором на внутренней поверхности вен образуется тромб (сгусток крови), блокирующий кровоток. При тромбофлебите, существует угроза «отрыва» тромба и развития тромбоэмболии легочной артерии. В данной ситуации тромб «попадает» в легочную артерию, провоцируя смертельные осложнения.
Именно поэтому, если вы заметили за собой такие симптомы как постоянная тяжесть и усталость в ногах, отеки, судороги и расширенные вены, необходимо обратиться в клинику и получить комплексное лечение варикоза.
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