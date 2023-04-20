Чем опасен варикоз

Варикозная болезнь является довольно распространенным заболеванием. Согласно данным Всемирной организации здоровья, она встречается у около 10-15% мужчин и у 20-25% женщин в возрасте от 30 до 70 лет. Риск развития варикоза увеличивается с возрастом, у женщин он также связан с беременностью, использованием оральных контрацептивов и гормональной заместительной терапией. Другие факторы риска включают ожирение, наследственность, низкую физическую активность, длительное стояние или сидение, травмы и инфекции.Варикоз может привести к различным осложнениям и проблемам со здоровьем. Чаще всего люди с варикозом сталкиваются с застоем крови в ногах, отечностью и венозной недостаточностью. Это состояние, при котором кровь не может нормально циркулировать в нижних конечностях из-за неисправности клапанов в венах.Но главным осложнением, с которым сталкиваются люди, страдающие на варикоз, является тромбофлебит. Это воспалительный процесс в стенке вен, при котором на внутренней поверхности вен образуется тромб (сгусток крови), блокирующий кровоток. При тромбофлебите, существует угроза «отрыва» тромба и развития тромбоэмболии легочной артерии. В данной ситуации тромб «попадает» в легочную артерию, провоцируя смертельные осложнения.Именно поэтому, если вы заметили за собой такие симптомы как постоянная тяжесть и усталость в ногах, отеки, судороги и расширенные вены, необходимо обратиться в клинику и получить комплексное лечение варикоза.