Врач Жито назвал 5 самых частых причин, почему немеют пальцы на руках

Неприятное покалывание в кончиках пальцев, ощущение, будто они сильно замерзли или потеряли чувствительность… Знакомые симптомы? Разбираемся вместе с врачом-эндокринологом, в чем может быть причина.Некоторые люди страдают от постоянного онемения в пальцах. Оно может беспокоить только по ночам, но настолько сильно, что человек вынужден проснуться и начать растирать руки, активно сжимать и разжимать кулаки, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Кто-то жалуется на такой симптом независимо от времени суток. Пальцы может «прихватить» на работе, во время прогулки или на отдыхе.Причин, почему так случается, может быть множество. Разбираемся вместе с эндокринологом Алексеем Жито в самых распространенных из них.АнемияЭто целая группа заболеваний, из-за которых в крови снижается содержание эритроцитов (красных клеток) или гемоглобина. Впоследствии происходит огромная цепочка неблагоприятных факторов, которые нарушают снабжение тканей кислородом, и человек может ощущать покалывание или онемение в пальцах рук. Пострадать могут и ноги, в этом случае тоже чувствуется онемение и неприятное покалывание.Патологии сердца и сосудовСердечно-сосудистые заболевания тоже могут стать виновниками онемения пальцев рук. Например, атеросклероз сосудов верхних конечностей.«При подобных патологиях нарушается кровообращение, в том числе и в руках. В результате кровь плохо поступает к пальцам, из-за чего они немеют», — поясняет эндокринолог.Эндокринные нарушенияЭто еще одна весьма распространенная причина, из-за которой человек страдает от онемения. Тут врачи могу выделить такие заболевания, как:«Довольно часто слышу от пациентов, у которых диагностированы эти патологии, жалобы на то, что немеют пальцы рук», — делится опытом Алексей Жито.АвитаминозЭто явление, связанное с недостатком определенных витаминов или минералов, также может стать причиной онемения.Как он проявляется? Из характерных симптомов — это упадок сил, вялость, быстрая утомляемость, сонливость. Также могут выпадать волосы, ломаться ногти, кожа становится сухой. Человек легко заболевает простудными заболеваниями, болеет часто и подолгу.Если вы страдаете от подобных симптомов, то лучше всего обратиться к терапевту, особенно если понимаете, что силы закончились именно весной. Самостоятельно назначать себе витамины и БАДы не стоит, так как можно усугубить сопутствующие состояния.Предынсультное состояниеВ этом случае онемение сопровождается сильной головной болью, серьезно повышается артериальное давление.«Онемение — очень серьезный симптом, который нельзя оставлять без внимания. Часто это состояние может быть предвестником инфаркта миокарда. Если онемение связано с физическими повреждениями, ушибами, лучше не затягивайте, сделайте рентген и запишитесь на прием к травматологу», — говорит врач.Если вы не ударялись пальцами, не падали на них и тому подобное, а они у вас периодически немеют, не игнорируйте это, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно купировать боль. Как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью, заключил эксперт.