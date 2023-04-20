Ученые: храпящие во сне люди более склонны к инсульту

Исследование показало, что люди, которые храпят, почти в два раза чаще переносят инсульт, чем те, кто не храпит во сне.Инсульт – это опасное для жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается нормальное кровоснабжение мозга. Наиболее распространенным типом является ишемический инсульт, настигающий человека когда сгустки крови или другие частицы образуют тромб, который блокирует кровеносные сосуды, ведущие к мозгу. Исследование, чьи результаты опубликовал журнал Neurology, показало: к инсульту в большей мере оказываются склонны люди, имеющие проблемы со сном, включая храп и другие нарушения дыхания, а также лагофтальм (не закрывающиеся полностью глаза).Авторами исследования стали ученые из Университета Голуэя в Ирландии. Ими были проанализированы данные 2238 человек, перенесших инсульт, и 2258, не страдавших от инсульта. В результате специалисты пришли к выводу о том, что храпящие во сне люди, как и те, у кого возникают другие нарушения сна, вдвое чаще сталкиваются с инсультом.«Риск инсульта увеличивается, если человек спит слишком много или слишком мало, спит плохо или долго не может уснуть, а также храпит и страдает апноэ во сне», - цитирует исследователей Neurology.Они уточнили: чем больше нарушений сна наблюдается у одного человека, тем выше его риск инсульта. Что касается продолжительности сна, было установлено: у людей, которые спят менее 5 или более 9 часов, больше шансов получить инсульт по сравнению с теми, кто спит в среднем 7 часов.По поводу храпа было сделано следующее уточнение: у храпящих людей вероятность пострадать от инсульта на 91% выше, чем у тех, кто не храпит. Эксперты добавили, что человек скорее всего окажется храпуном, если у него имеется избыточный вес, он является курильщиком или злоупотребляет алкоголем, спит на спине или страдает от апноэ.